Heino in Göttweig: „Ich kann ja gar nichts anderes“

Bald feiert der deutsche Superstar Heino 65-jähriges Bühnenjubiläum. In all dieser Zeit hat er noch nie in Niederösterreich gespielt – doch das ändert sich jetzt. Im Zuge der Kirchentournee „Die Himmel rühmen“ singt er am Sonntag, 20. November, im Stift Göttweig.

In „einer der schönsten, wenn nicht der schönsten Kirche Österreichs“, wie sein Manager Helmut Werner meint. Mit dabei ist Organist Franz Lambert, bekannt als Komponist der FIFA-Hymne, und andere Prominenz. Wie Heino so Jung und Alt zusammenbringen will, wieso „Die Ärzte“ auch vor dem Altar funktionieren und was er nach dem Konzert trinkt, verrät er im Interview.

NÖN: 2019 haben Sie ein Abschiedskonzert gegeben. Jetzt stehen bis Jahresende noch 26Konzerte an. Was hat sich geändert?

Heino: Ich kann ja nichts anderen, als auf der Bühne zu stehen. Wenn man sich sagt, ich hör jetzt von heute auf morgen auf, dann wird man natürlich unruhig, und fragt sich: Soll das jetzt alles gewesen sein? Deswegen hab ich gesagt, ich fang noch einmal an. Wenn man nichts anderes gewohnt ist als singen, singen, singen, dann vermisst man die Nähe zum Publikum und vergisst, wie schön die Welt ist. Aber jetzt bin ich wieder mitten drinnen.

Sie starten bald mit einer Tour durch die Kirchen Österreichs und Deutschlands. Sie haben aber auch schon mit Rock- und Metal-Tönen auf sich aufmerksam gemacht. Wie ist das jetzt, in Kirchen zu singen?

Heino: Man hat ein anderes Gefühl, ein Gefühl der Demut, wenn man da vorne steht. Wenn man in einer Kirche steht, hat man andere Gedankengänge, als wenn man bei einem Rockkonzert spielt. In der Kirche ist man ruhig, demütig, da redet man ganz anders mit dem Publikum.

Wieso ist Ihnen das wichtig, Menschen in die Kirchen zurückzubringen?

Heino : Es hat ja jeder ein bisschen seinen Glauben und ich bin katholisch erzogen worden durch meinen Vater. Der ist zwar 1941 im Krieg gefallen, aber meine Mutter war evangelisch und hat mich trotzdem im Sinne meines Vaters erzogen. Ich hab zwei Cousins, die sind beide Pastoren. Mein Großvater hat im Kölner Dom die Orgel gespielt, also war ich immer eng verbunden mit der Kirche.

Wen wollen Sie mit Ihrem Programm ansprechen?

Heino: Das Publikum wird eine gute Mischung sein. Ich möchte vor allem die Jüngeren wieder mehr in die Kirchen locken. Nach einem Konzert vor Kurzem kam ein junges Mädchen, vielleicht 25, 26, zu mir und weinte bitterlich. Und ich hab sie gefragt, was haben Sie denn? „Ja, Sie waren der Star meiner Oma“, hat sie gesagt. „Und jetzt ist sie verstorben und ich seh Sie hier und es war so schön, was Sie gesungen haben, jetzt kann ich die Oma verstehen.“ Und es sind wirklich viele junge Leute, die sagen: „Wir wussten wirklich nicht, dass es so schöne Lieder gibt.“ Und das ist die Botschaft, die wir bringen wollen. Auch bei meinen Rockkonzerten haben die Leute beim Schwarzen Enzian mehr mitgesungen als bei modernen Sachen wie „Sonne“ von Rammstein, da hab ich mich auch gewundert. Woher kennen die jungen Leute das? Aber man darf sie nicht unterschätzen, was sie alles wissen, was sie alles können, auch musikalisch.

Was sind Ihre drei Lieblingslieder aus dem Programm?

Heino: Das „Ave Maria“ von Schubert, „Großer Gott wir loben dich“ als Abschiedslied und für die jungen Leute „Junge“ von den Ärzten, natürlich mit einem anderen Arrangement. Die Mischung macht’s.

Was machen Sie nach dem Konzert?

Heino: Wenn wir ein Konzert hinter uns gebracht haben, müssen wir erst einmal durchschnaufen. Und dann vielleicht ein Gläschen Wein. Ich bin zwar ein Rotwein-Spezialist, aber wenn wir schon da sind, werden wir sicher auch einen Wachauer trinken.

