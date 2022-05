Weingüter K+K Kirnbauer & Zöhrer: Toskana-Flair beim Wine & Sound

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Bei frühsommerlichen Temperaturen präsentierten die beiden Weingüter K+K Kirnbauer und Zöhrer beim Wine & Sound-Event ihre edlen Tropfen.

Bei "electric vibes from chill to deep" konnten die Weinliebhaber einen lässigen Nachmittag mit "Groundlevel Vienna", "Soundvibes", "Roger Pandit" und "Peter Pan" am Sunbed oder auf einer Decke in den Weingärten genießen. Kulinarisch wurden die Besucher von der Fleischbank by Poor und dem Blaufränkisch Weinhotel verwöhnt.

