Kremser Harry Schindlegger bei Brandner an Bord

2016 erwarb die Brandner Schiffahrt das Restaurant „Die Flößerei“ in Rossatz. Jetzt hat man mit Harald „Harry“ Schindlegger einen Gastronomen an Bord genommen, der für frischen Wind sorgen soll.

Schindlegger war „Wunschkandidat“

„Wir haben das Lokal 2018 eröffnet und erfolgreich geführt“, stellt Brandner-Geschäftsführer Wolfram Mosser-Brandner fest. „Aber es war schon länger unser Ziel, Harald Schindlegger das Lokal und auch die Gastronomie auf unseren Schiffen zu übergeben.“ Wir haben ihn sozusagen ,an Bord geholt‘.“ Die Chemie zwischen den Partnern stimme, wie Mosser-Brandner betont. „Wir können gut miteinander, und ich bin total zuversichtlich, dass der Gastbetrieb sehr gut weiterläuft.“

Liebe zur Wachau verwirklichen

Harry Schindlegger, der nun auch Kooperationspartner auf den Donauschiffen der Brandners ist, will schon Mitte April in Rossatz öffnen. „Das ist hier ein ganz besonderer Platz“, meint der erfolgreiche Gastonom beim Lokalaugenschein mit der NÖN. „Und als begeisterter Wachauer kann ich hier meine Liebe zur Region verwirklichen.“

Traum-Location am rechten Donauufer

Seine Leidenschaft brenne nach wie vor für die Gastronomie, betont der 59-Jährige und freut sich, nun den besonderen Standort am rechten Donauufer bespielen zu können. Rund 50 Plätze stehen im Inneren der Flößerei zur Verfügung, die Terrasse mit dem herrlichen Blick auf Dürnstein bietet bis zu 200 Gästen Platz.

„Will daran glauben, dass es klappt“

Auf die Frage, ob es nicht ein Risiko sei, in Zeiten des Arbeitskräftemangels einen weiteren Standort dazuzunehmen, meint Schindlegger nur: „Ich will einfach daran glauben, dass es klappt.“ Zu seinen rund 100 Bediensteten kommen durch die Übernahme des Lokals in Rossatz noch 15 zusätzlich. Einen Koch für das Gasthaus hat der Gastronom schon gefunden, weitere Mitarbeiter sind noch willkommen.

Viele Ideen für besondere Angebote

Von den Heurigen rundum soll sich das Restaurant abheben. An Ideen mangelt es „Harry“ nicht. Neben einem neuen Frühstücksangebot will der Kremser unter anderem romantische Picknick-Angebote machen, zu denen man mit der mit Köstlichkeiten gefüllten Winzer-Butte in die Weingärten rundum oder an den nahen Donaustrand wandern könne.

