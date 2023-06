Die gute Nachricht Erfolg im Fahrradsattel: 1.140 Euro für die Herzkinder

Leopold Haselmann radelte 315 Kilometer für den guten Zweck. Foto: Martin Kalchhauser

D er 63-jährige Kremser Leopold Haselmann nahm am 17. Juni am Charity-Radevent „Tour de Herz“ von Passau nach Wien teil und radelte in der Speed-Gruppe für den guten Zweck.

Sein aus dem Eisenbergeramt stammende Bruder Josef, war am 11. Mai gestorben. Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bat die Familie damals, für „Herz bewegt“, den Verein zur Förderung der Herzgesundheit, zu spenden. Die Trauergemeinde legte 650 Euro zusammen. Lebensrettende OPs an Kinderherzen Mit der Teilnahme an der „Tour de Herz“ erradelte Leopold auf der 315 Kilometer langen Strecke von Passau nach Hainburg gemeinsam mit 200 weiteren Radfahrern noch einmal Spenden für den Verein „Herz bewegt“, der unter anderem lebensrettende Operationen an Kinderherzen finanziert. Auf dem Konto Haselmanns, der 1997 seine Liebe zum Radsport entdeckt hat und seit 2004 auch Rennen fährt, landeten beachtliche 1.140 Euro. Beim Radevent kamen in Summe mehr als 131.000 Euro zusammen. Radler ist seinen Spenden zutiefst dankbar „Ich kenne nicht alle Spender persönlich“, so der Radsportbegeisterte ehemalige Mitarbeiter des Magistrats der Stadt Krems in einem Schreiben an die Kremser NÖN. „Daher bedanke ich mich auch auf diesem Weg herzlich bei allen, die zu diesem schönen Ergebnis für diese wichtige Sache einen finanziellen Beitrag geleistet haben!“