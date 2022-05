Unterstützung für Senftenberger Ukraine-Hilfsprojekt

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Die neun Beteiligungsgenossenschaften der Volksbank Niederösterreich AG unterstützen seit Jahren regionale, kulturelle und soziale Projekte. So stellte die VB Krems-Zwettl Beteiligung eG nun 2.000 Euro für das Ukraine-Hilfsprojekt in Senftenberg zur Verfügung. Im Rahmen von Kundenveranstaltungen wurden weitere Spenden gesammelt. Den Gesamtbetrag stockte schließlich die Volksbank NÖ auf – und so kamen letztlich 3.600 Euro zusammen.

Der Betrag kommt den mehr als 50 in Senftenberg untergebrachten Flüchtlingen aus der Ukraine, etwa in Form von Einkaufsgutscheinen bei heimischen Betrieben, zu Gute, und wurde an die Projektverantwortlichen übergeben.

