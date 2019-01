Die Top-Events im Bezirk Krems.

Das Lustspiel „Sie können kochen?“ wird von der Pfarrbühne Furth/Göttweig am Samstag, 26. Jänner, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. Jänner, um 17 Uhr, im Pfarrsaal, gezeigt. Am Foto von links nach rechts: Regisseur Karl Hehberger, Andrea Tanzer, Franz Windhagauer, Dorothea Sevcik, Elisabeth Hadrobolec.

Nächster Programmpunkt im „That’s Jazz“ im Salzstadl: Vincent Pongracz ist am Samstag, 26. Jänner, 20 Uhr, mit dem Quartett „Synesthetic 4“ in Stein zu Gast.

Synesthetic 4 | zVg

Der bekannte Geiger und Dirigent Ernst Kovacic spielt am Donnerstag, 31. Jänner, 19.30 Uhr, im Kloster Und die „Partita 2 d-Moll für Violine solo, BMV 1004“ von Johann Sebastian Bach. Das Konzert ist ein Programmpunkt der Reihe „Kammermusik erklärt gehört“ und wird von Manfred Permoser moderiert.

Ernst Kovacic | Manfred Klimek

Die junge Wiener Band „Buntspecht“, eine der Entdeckungen des Jahres, ist am Donnerstag, 31. Jänner, 20.30 Uhr, live im Kino im Kesselhaus in Stein zu erleben.