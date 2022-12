Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse im Bezirk Krems

Werbung

UHK Krems wird neuerlich Meister

Der UHK Krems holt sich nach 2019 völlig überraschend den fünften Titel in der 75-jährigen Vereinsgeschichte. Nach dem Grunddurchgang liegen die Wachauer auf Rang vier, was durchaus der Erwartungshaltung entspricht. West Wien wird im Viertelfinale mit 2:0 in die Sommerpause geschickt. Danach kommt es zu einer denkwürdigen Halbfinal-Auseinandersetzung gegen die Fivers. Die erste Partie entscheiden die Mannen um Jakob Jochmann in der Hollgasse klar für sich und träumen bereits vom Finale, das Rückspiel in Krems verlieren die Rot-Gelben jedoch.

Die dritte, alles entscheidende Partie in Wien geht anschließend in die Geschichte der HLA ein. Nach zweimaliger Verlängerung muss ein Penalty-Shoot-Out über das Weiterkommen entscheiden. UHK-Goalie Lukas Domevscek und Kapitän Marko Simek sind schließlich die Helden aus Kremser Sicht beim 44:43 (!)-Erfolg, der dem UHK in der Finalserie gegen Meister Hard Flügel verleiht. Nach dem sensationellen Auswärtssieg im Ländle darf der UHK in der Kremser Sporthalle den Meisterpokal in die Höhe stemmen.

Der UHK Krems schreibt mit dem fünften Meistertitel in der 75-jährigen Vereinshistorie Geschichte. Foto: Bert Bauer

Krems ist zurück in der Regionalliga

„Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen“: Für Georg Stierschneider, der das Ruder beim Kremser Sportclub nach dem Abstieg in die 2. Landesliga, am Tiefpunkt seiner Existenz, mit einer Reihe von potenten heimischen Unternehmern in die Hand genommen hat, geht ein Traum in Erfüllung. Jahre, nachdem der Mastermind des einst so glorreichen Traditionsvereins mit mehr als 100 Jahren Geschichte erstmals das große Ziel formuliert hatte, wird die Rückkehr in die Regionalliga nach einem Relegations-Nervenkrimi gegen den SV Donau endlich Realität.

Wie groß die Erleichterung nach dem Last-Minute-Ausgleichstreffer von Kurt Starkl und dem unmittelbar darauf erfolgten Schlusspfiff ist, verdeutlicht folgende Aussage Stierschneiders: „Nach gut 13, 14 Jahren, wo ich den Verein von der Scheißgasse herausgeholt und wieder stabilisiert habe, ist das schon eine Genugtuung. Alleine, wenn man sich vorstellt, wie tot der KSC beim Abstieg in die 2. Landesliga war. Für mich ist das ein Lebenswerk, auf das ich sehr stolz bin.“

Der Kremser Sportclub steigt nach einem denkwürdigen Relegationsspiel gegen den SV Donau in die Regionalliga auf. Foto: Bert Bauer

Medaillenhamster Sarah Fischer

Sie ist und bleibt das sportliche Aushängeschild in der Region Krems. Sarah Fischer räumt bei der U23-Europameisterschaft in Albanien voll ab und holt gleich alle drei Goldmedaillen. Bei der EM in der Allgemeinen Klasse darf sich die Rohrendorferin über drei Bronzene freuen. Im Laufe des Jahres verbessert die 22-Jährige mehrfach ihre eigenen österreichischen Rekorde, zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien. Immer an ihrer Seite: Trainer-Papa Ewald und Mutter Renate.

Gewichtheberin Sarah Fischer räumt bei der U23-Europameisterschaft in Albanien gleich drei Goldmedaillen ab. Foto: Isaac Morillas

WM-Silber für Franziska Schlögl

Erst die grandiosen Europacup-Siege in Italien und Polen, dann das enttäuschende frühzeitige Aus bei der EM in Kroatien, geschwächt nach einer Corona-Erkrankung und einer Beinverletzung. Das Jahr von Franziska Schlögl gleicht anfangs noch einer Achterbahnfahrt, doch dann kommt die Weltmeisterschaft in Bosnien- und Herzegowina, bei der sich die 17-Jährige vom Judozentrum Krems sensationell ins Finale vorkämpft und die Silbermedaille mit nach Hause nimmt.

Judoka Franziska Schlögl holt bei der Weltmeisterschaft in Bosnien und Herzegowina sensationell die Silbermedaille. Foto: Judozentrum Krems

Der "Major" dockt in Krems an

Es ist die Sensationsmeldung im Transfersommer 2022. Kult-Kicker Stefan Maierhofer unterschreibt beim Kremser Sportclub und fungiert fortan auch als Mitglied des Trainerstabs. Auf dem Platz läuft es für den 40-Jährigen aber nicht wirklich rund. Dem „Major“, wie Maierhofer in Fußballerkreisen genannt wird, gelingt in der Herbstsaison nur ein Treffer und muss über weite Strecken mit der Ersatzbank vorlieb nehmen.

Der Kremser Sportclub landet mit der Verpflichtung von Ex-Teamspieler Stefan Maierhofer den Transfercoup des Sommers. Foto: Kremser SC

Wachaumarathon gibt fulminantes Comeback

Erstmals seit Ausbrechen der Corona-Krise findet im September wieder der Wachaumarathon statt. Über 5.000 Teilnehmer lassen sich das Laufspektakel auf der wohl schönsten Strecke Österreichs nicht entgehen. Beim prestigeträchtigen Halbmarathon kommen die Sieger wie erwartet aus Kenia. Routinier Philimon Kipkorir Maritim triumphiert in 1:00:31 Stunden und bleibt damit nur knapp 30 Sekunden hinter dem Streckenrekord. Als bester Österreicher klassiert sich der für die Union St. Pölten startende Kevin Wallner in 1:10:58 Stunden auf Platz fünf. Bei den Damen holt Teresiah Kwamboka Omosa den Sieg. Die 27-Jährige pulverisiert in 1:10:19 ihre persönliche Bestleistung um fast eine Minute.

5.000 Teilnehmer lassen sich das Comeback des Wachaumarathons nicht entgehen. Die Sieger kommen wenig überraschend aus Kenia Foto: Bert Bauer

Krems kann auch Wintersport

Als Hochburg des Wintersports ist der Bezirk Krems nicht bekannt. Ein junger Mann könnte das schon bald ändern. Elias Eischer vom USC Atomic St. Leonhard feiert 2022 große Erfolge. Highlights: Der Biathlon-Staatsmeistertitel bei den Schülermeisterschaften in Saalfelden und das Debüt auf internationalem Terrain beim Alpencup im italienischen Sappada. In 20 Saisonrennen landet der Höbenbacher sage und schreibe 15 Mal auf dem Podium.

Biathlet und Langläufer Elias Eischer ist auf dem besten Weg zu einer vielversprechenden Wintersport-Karriere Foto: privat

Handball-Damen steigen auf

Mit dem Aufstieg der GKL-Ladys in die zweithöchste Spielklasse Österreichs setzt die SG Krems/Langenlois den nächsten Meilenstein in ihrer Vereinsgeschichte. Herausragende Akteurin ist einmal mehr Lejla Music, die auch zur besten Spielerin der Kamptalerinnen gekürt wird. In der WHA-Challenge rangiert die Mannschaft von UHK-Legende Didi Ripper aktuell auf dem sechsten von acht Plätzen.

Die Handballdamen der GKL Krems/Langenlois schaffen auch dank der herausragenden Leistungen von Führungsspielerin Lejla Music den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Österreichs. Foto: Andreas Edelbauer

Dreifache Aufstiegsfreuden

Gleich drei Fußballvereine aus der Region dürfen sich im Sommer über den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse freuen. Furth wird Meister in der 2. Klasse Wachau, die danach aufgelöst wird, Spitz und Rehberg schaffen über spannende Relegationsspiele den Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest-Mitte bzw. die Gebietsliga Nordwest-Waldviertel.

Furth jubelt im Sommer ebenso wie der SV Spitz über den Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest-Mitte. Rehberg kickt nach dem Meistertitel in der Gebietsliga. Foto: Chris Leneis

Sensationelle Paudorferinnen

Während die Herren des SV Paudorf in der sportlichen Bedeutungslosigkeit versinken, läuft es bei der Damenabteilung wie am Schnürchen. In der Landesliga überwinter die Penz-Elf auf dem vierten Platz, noch stärker ist aber das Auftreten im NÖ-Frauen-Cup. Dank eines Last-Minute-Erfolgs gegen Schrems ziehen Jasmin König und Co. ins Viertelfinale ein, wo es am 11. oder 12. März gegen Bundesligist Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz geht.

Die Paudorfer Damenmannschaft spielt einen sensationellen Herbst und qualifiziert sich für das Viertelfinale des NÖ Frauen-Cups Foto: Bert Bauer

