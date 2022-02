MBIT Solutions GmbH: Führungsarbeit auf sechs Schultern

Dreifach gestärkt startet die MBIT Solutions GMBH ins Jahr 2022: Seit dem Jahreswechsel ist der dreiköpfige Führungsstab offiziell. Zusätzlich zum geschäftsführenden Inhaber Martin Böhacker leiten das Unternehmen nun auch Corinna Harrauer und Alexander Hofer in ihren neuen Rollen als Prokuristen.

Dieser Schritt folgt dem raschen Wachstum über die letzten Jahre und trägt dem Gedanken an Stabilität und Ausfallsicherheit auch bei unvorhergesehen Ereignissen Rechnung. Durch die Verteilung der Verantwortung auf nun sechs Schultern wird die Last leichter und das Unternehmen so um vieles stärker.

Gemeinsam mit den 30 anderen MBIT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ist das Trio für eine gute gemeinsame Zukunft ganz im Sinne des MBIT Slogans „Develope digital future“ am Werk. Unternehmensgegenstand sind maßgeschneiderte Software-Applikationen, Websites und Online-Shops sowie Beratungs- und Design-Leistungen im Bereich IT. Im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der Umsatz 1,7 Millionen Euro. http://www.mbit.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden