Kremser Polizei wehrt sich gegen massiven Parkplatzverlust

Weil die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) künftig die Parkplätze beim Bundesamtsgebäude in der Rechten Kremszeile (Polizei, Finanzamt, Eichamt) bewirtschaften wird, könnte die Polizei die Hälfte ihrer Parkplätze verlieren. Das hätte weitreichende Konsequenzen für Dienstbetrieb und Parteienverkehr.

Strategiepapier listet Nachteile penibel auf

In einem Antrag auf Zuweisung von (weiterhin) 59 Parkplätzen führen Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler und sein Vize Siegfried Senk auf einem sechs Seiten umfassenden Strategiepapier aus, welche negativen Konsequenzen die Neuerung hätte „Die Reduktion (...) würde sich nachteilig auf den Dienstbetrieb auswirken bzw. die effektive Durchführung von Schulungen, Veranstaltungen oder Einsatzlagen größeren Ausmaßes konterkarieren“, heißt es dort.

Auch in der Nachbarschaft keine Alternativen

Derzeit seien im Haus 23 Beamte der Autobahnpolizei, 55 der Polizeiinspektion und sechs im Bezirkskommando tätig. Außerdem sei das Gebäude Schulungszentrum, Bereitstellungsraum bei Großeinsätzen, „sicherer Hafen“ bei Großveranstaltungen im Raum Krems sowie Dreh- und Angelpunkt im Blackout-Fall. Verschärft wird die geplante Verringerung der Parkflächen – die 30 frei werdenden will die BIG privat vermieten – durch den Umstand, dass in der Nachbarschaft nur „unternehmenszugewiesene“ Möglichkeiten bestehen, etwa der Parkplatz des BRG Kremszeile oder der Firma Accurata.

Nachteile zu Einsparungen unverhältnismäßig

Deshalb appellieren Pichler und Senk an die Landespolizeidirektion, „die Notwendigkeit nicht allein aus der Anzahl der am Standort zugewiesenen Dienst-Kfz zu bewerten“. Der Kostenaufwand – monatlich im dreistelligen Euro-Bereich – stehe in keinem Verhältnis zu schwerwiegenden Einschränkungen. Last not least werde auch der Parteienverkehr (z. B. für Privatpersonen, die zu einer Vernehmung oder Anzeige kommen bzw. ein Organmandat begleichen wollen) erschwert bzw. verkompliziert. Pichler ärgert sich über die Pläne: „Dieser Einschnitt wäre eine Gefahr für den professionellen Dienstbetrieb!“

Landespolizeidirektion: „Parkplätze reichen aus!“

Seitens der Landespolizeidirektion stellt man fest, dass die BIG zwar einen Teil ihrer Parkflächen vermieten werde. „Aber es stehen ausreichend Parkplätze für Dienst-und Privatfahrzeuge, die zur Anreise von Polizisten benötigt werden, zur Verfügung.“ Insgesamt gebe es 44 Parkplätze bei 21 Dienstfahrzeugen. „Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Anmietung eines Parkplatzes von der BIG für den privaten Pkw.“