Als Vorbilder für Spielfiguren durften Schüler der Neuen Mittelschule Krems fungieren: Ihre Bewegungen, etwa bei „Freudentänzen“, wurden aufgezeichnet und werden auf Spiel-Avatare übertragen.

Entwickelt werden diese Online-Spiele von einer international zusammengesetzten Forschungsgruppe unter der Leitung von Beate Schrank, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Durchgeführt wird das Projekt unter dem Namen „D.O.T. – Die offene Tür“ von der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften gemeinsam mit der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Methoden zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts als Ziel

„Ziel des Projektes ist es, Methoden zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts bei Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, ganz besonders während der herausfordernden Zeit des Schulwechsels“, erklärt Projektassistentin Anna-Lena Mädge.

Zu diesem Zweck werden digitale Lernspiele und Workshops kreiert. Niederösterreich dient dabei als Modellregion: In die derzeit laufende Entwicklungsphase sind Schulen aus dem ganzen Bundesland eingebunden. Aus der Stadt Krems sind neben der NMS Krems die Volksschule Hafnerplatz und das BRG Ringstraße mit dabei.

Das Projekt, an dem auch wissenschaftliche Mitarbeiter aus Lissabon und Birmingham beteiligt sind, läuft bis zum Jahr 2021. Im Anschluss soll das Angebot an Schulen in Niederösterreich wissenschaftlich evaluiert werden.