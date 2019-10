Noch findet der Begriff „Kulturbezirk“ in Krems keine Verwendung. Wenngleich er für den Bereich rund um die Landesgalerie durchaus angebracht wäre. Stein ist eine der kulturellen Hochburgen Niederösterreichs. Ein Fakt, das mit dem neuen Namen auch besser nach außen hin vermittelt werden soll. Und nicht nur das: Die Stadt lässt ein eigenes Leitbild für den „Kulturbezirk“ erarbeiten. Stein ist neben der Wienerstraße und der „Sportmeile“ damit schon der dritte Teil von Krems, für den es einen Generalplan geben wird.

Die Vorgangsweise ist dieses Mal aber anders. Es gibt – laut Baustadtrat Günter Herz – noch kein Konzept. Die Bürger waren bei einer Informationsveranstaltung im Steiner Rathaus dazu aufgerufen, ihre Ideen auf Plakaten mit Detailaufnahmen Steins niederzuschreiben. Rund 50 Interessierte taten das. Die Vorschläge: ein Verkehrskonzept, niedrigere Tempolimits für Autofahrer, zusätzliche Radwege und mehr Begrünung.

„Begrünung wird eine wichtige Rolle spielen“

Letzteren Punkt unterstützen auch alle Entscheidungsträger. Für Herz ist „rund um die Landesgalerie zu viel Beton“, Baudirektor Reinhard Weitzer empfindet „die Begrünung und das städtische Klima“ als „ganz wichtig“. Und auch Raumplaner Herbert Bork von der mit der Leitbild-Erstellung beauftragten Wiener Firma „stadtland“ sagt: „Begrünung wird eine wichtige Rolle spielen. Wenn man im Sommer rund um die Landesgalerie geht, weiß man, wie heiß es da ist. Für einen lebenswerten Bereich ist es aber wichtig, dass es kühl ist.“

Dass es nicht nur bei schriftlichen Botschaften blieb, sondern durchaus hitzige Diskussionen entstanden, überraschte Herz, für den es keinen Sinn macht, „über Probleme zu reden“. „Die Idee war nicht, herumzustreiten, sondern Meinungsfindung zu betreiben.“ Den Unmut einiger Anwesender, dass das Leitbild nicht ganz Stein umfasse, habe er nicht nachvollziehen können.

F: Kalchhauser Baustadtrat Günter Herz plädiert dafür, „nicht über Probleme zu reden“.

„Es ist ganz klar kommuniziert worden, dass es nur um den Kulturbezirk geht.“ Einer, der das nicht so sieht, ist Ernst Kalt. Für den bekannten Kremser Stadthistoriker ist die räumliche Beschränkung „ein Witz“, er sehe dringenden Handlungsbedarf im historischen Zentrum Steins, das von Autos zugeparkt sei. „Von der Altstadt ist da nichts mehr zu sehen.“ Seine Forderung: eine öffentliche Parkgarage. Ein Projekt, das laut Herz in Planung ist. Ein möglicher Ort für ein Parkhaus sei die Westeinfahrt von Stein.

Welche Projekte im Kulturbezirk umgesetzt werden sollen, darauf möchte sich Herz nicht festlegen. „Vorerst haben wir noch gar keine Gründe, auf denen wir was machen können.“ Das muss nicht so bleiben. Die Casinos Austria planen laut dem SPÖ-Stadtrat, den Grund zwischen dem Hofer-Markt und dem Hintenberger-Gebäude „abzustoßen“. Sollte die Dachdeckerei ihren Firmensitz verlagern – ein Gerücht, das seit Jahren kursiert –, wäre eine große Fläche frei, die für ein Veranstaltungszentrum genutzt werden könnte.

NOEN Ernst Kalt war einer der Diskutanten, die sich ein Leitbild für ganz Stein gewünscht hätten.

Ein Projekt, das Herz ins Treffen führt. Über allem müsse aber stehen, dass der Kulturbezirk „im Gesamten ein schönes Bild abgibt“, was derzeit nicht der Fall sei. Verantwortlich dafür sieht Herz unter anderem die Shell-Tankstelle, die er gerne an einem anderen Standort hätte, und ein Gebäude in der Karl-Eybl-Gasse, das durch seine hellrote Fassade auffällt.

Für die Erstellung des Leitbilds hat die Stadt Krems 85.000 Euro reserviert. Wann die Endfassung präsentiert wird, ist noch nicht sicher. Umgesetzt werden sollen die Pläne bis 2030. „Ob das funktioniert, wissen wir aber nicht“, sagt Herz.