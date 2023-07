Psychisch krank im normalen Strafvollzug

Die völlig unzureichende Betreuung psychisch Kranker in den Haftanstalten ist wieder einmal Thema. Ein 27-jähriger Häftling, der in Stein einsitzt, hat für Kritik gesorgt.

Der Verteidiger des Mannes ortete im Ö1-„Morgenjournal“ eine nicht-adäquate Behandlung seines Mandanten. Ein Antrag auf Verlegung in ein Krankenhaus sei kürzlich abgelehnt worden. Das Justizministerium stellte dem Bericht zufolge in Aussicht, den Fall von Amts wegen nochmals zu prüfen.

Eingewiesen worden war der 27-Jährige wegen gefährlicher Drohung beziehungsweise Nötigung. Der Betroffene hatte sich laut „Morgenjournal“ in einer psychischen Ausnahmesituation mit einem Messer in der Hand über Bauarbeiten an einem Sonntag beschwert. Seit mehr als einem Jahr sitzt der Mann ein, nach Angaben seiner Mutter hauptsächlich nahezu isoliert in einer Einzelzelle.

Einer Behandlungsmitteilung der Justizanstalt Stein vom 15. Mai zufolge wird der 27-Jährige bei Bedarf mit Psychopax ruhig gestellt. Das seien Beruhigungstropfen, die süchtig machen könnten, betonte Verteidiger Daniel Strauss. „Er leidet an einer schweren, schizophrenen Erkrankung. Die adäquate Behandlung wären hier Psychopharmaka, Neuroleptika.“ Ein Psychiater komme alle zwei Wochen beim Patienten vorbei. „Aber das ist natürlich nicht ausreichend bei einer so schwerwiegenden Erkrankung“, sagte der Rechtsanwalt auf Ö1. Eine Amtshaftungsklage gegen die Republik werde in Betracht gezogen.

„Mit dem Krankheitsbild gehört er nicht dorthin, sondern er sollte in eine konsequente Behandlung kommen, damit er eine gute Chance hat, bald bedingt entlassen zu werden“, wird im Zusammenhang mit dem Betroffenen aus einem Gerichtsakt zitiert.

Gewerkschafter Harald Gerstl: „Häftling leider kein Einzelfall!“ Foto: Martin Kalchhauser

Dieser Meinung schließt sich auch Harald Gerstl, Justiz-Gewerkschafter und Personalvertreter in Stein, an. „Dieser Häftling ist bei Weitem kein Einzelfall“, ärgert sich dieser. „Wir haben hier immer wieder Leute, die wir weder vor sich selbst schützen können noch die Kollegen vor ihnen.“ Immer wieder komme es vor, dass psychiatrisch bzw. psychisch Kranke in einer Zelle sein müssten, wo sie per Kamera überwacht werden, aber keine Eingriffe zu ihrem eigenen Schutz möglich sind.

Man mache dem Personal allzuleicht Vorwürfe, aber die Psychiater („Die haben es auch nicht leicht!“) würden sich dann „abputzen“. „Uns sind auf jede Weise die Hände gebunden, und ich prangere diese Missstände seit Längerem an!“

In vielen Fällen entscheide das Ministerium auf „Klassifizierung Stein“ (internes Wording für Zuweisung in die hiesige Anstalt, Anm.), wo dies eine glatte Fehlentscheidung sei. „Es gibt bei uns mehrere Häftlinge, die gehören in die Psychiatrie, nicht in die Strafvollzugsanstalt.“

Gerstl ist sauer auf die Entscheider im Ministerium. Es gebe im Bereich der Justiz Probleme, die entweder auf die lange Bank geschoben oder überhaupt nicht angegangen werden. „Ministerin Zadić hat sicher viele Sorgen. Der Strafvollzug gehört da aber ganz offensichtlich nicht dazu“, so Gerstl.