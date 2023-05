Kahlschlag am Eingang ins Naherholungsgebiet Reisperbachtal

Vielen sind noch die Forstarbeiten im Bereich des Naturlehrpfades im Reisperbachtal Anfang 2019 in Erinnerung. Großflächige Zerstörungen durch eine private Firma im Auftrag der Stadt sorgten damals für Empörung. Jetzt tut dies ein Kahlschlag unmittelbar vor dem Eingang ins Naherholungsgebiet.

Ganzer Berghang wurde abgeholzt

„Es hat Handlungsbedarf gegeben“, gestehen Thomas Schilling, Obmann des Verschönerungsvereins (VV) Stein, und sein Stellvertreter Stefan Lackner ein. „Doch wie das geschehen ist, war nicht in unserem Sinne!“ Was ist passiert? Ein ganzer Berghang, an dessen Fuß der Weg, der auch Zufahrt zu Lackners Haus ist, liegt, wurde abgeholzt – eine zumindest optisch massive Beeinträchtigung des Reisperbachtales. Dass es jetzt vereinzelt in Stein heißt, der VV kümmere sich zu wenig um diesen für viele Steiner, aber auch Wanderfreunde von weiter weg wichtigen Bereich, wollen die Verantwortlichen nicht auf sich sitzen lassen. Per Mail an verschiedene Stellen des Magistrats wurden Proteste geäußert.

Verein sieht zu Unrecht in der Kritik

„Wir stehen zu Beginn der Wandersaison in der Kritik, aber unberechtigt!“, betont Schilling. „Wir kümmern uns ehrenamtlich um Anlagen wie die Schaubilder am Lehrpfad und den Teich, sind aber nicht der Grundbesitzer und haben daher kein Mitspracherecht.“

Arbeiten waren „qualitätsvoll“

Der für die Liegenschaften der Stadt zuständige Stadtrat Martin Sedelmaier tritt den Vorwürfen entgegen. „Wir haben uns die Situation angeschaut und besprochen. Was da passiert ist, war eine qualitätsvolle Arbeit, und wegen der Steilheit der Böschung mussten wir aus dem ganzen Hang die Bäume entnehmen. Die wären sonst wieder heruntergekommen!“ Es habe keine andere Möglichkeit gegeben, unterstreicht Sedelmaier – und fügt in Anbetracht der Beschwerde-Mails hinzu: „Wir werden das auch dem Bürgermeister erklären.“ Die Böschung sei bestmöglich geschont worden. „Ich bin begeistert, wie qualitätsvoll hier unter schwierigen Bedingungen gearbeitet wurde.“

Dass es in Stein jetzt Unmut gebe, „tut mir leid. Aber ich bleibe dabei: Was hier passiert ist, war eine enorme Verbesserung.“ Die Böschung sei grün, „und in einem Jahr ist alles wieder zugewachsen.“

