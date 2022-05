„Planschbecken“? SPÖ sauer über ÖVP-„Lügen“

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Der Ton im Wahlkampf wird rauer. Insbesondere wenn es um den Neubau der Badearena geht. Die ÖVP befürchtet, dass trotz „vollmundiger Ankündigungen“ nur ein „Planschbecken“ entstehen wird.

Konkret behaupten Thomas Hagmann und Co., dass integrale Bestandteile des Projekts wie ein Außenbecken und eine Sauna bereits gestrichen seien und die Schwimmhalle kleiner als vorgesehen umgesetzt werde.

SPÖ-Stadtrat Albert Kisling ist „entsetzt“ über ÖVP-Behauptungen. Foto: MK

Sportstadtrat Albert Kisling (SPÖ) widerspricht vehement: „Ich bin wirklich entsetzt, was da an Lügen produziert wird. Bisher gab es keinen Beschluss, und es wird auch keinen geben, ein Außenbecken zu streichen, die Schwimmbecken zu verkleinern, oder irgendeine andere funktionale Einheit, wie in den Plänen vorgestellt, zu streichen.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.