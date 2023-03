62.000 Euro für Rotkreuz-Lernhäuser

Benefiz-Erlös für die Lernhäuser

Die Weintaufe des Jahres 2022 war nicht nur ein tolles Fest, sondern sie war auch wieder eine wichtige Aktion für den guten Zweck. Schauspieler Rudi Roubinek, Elisabeth Stadler, Direktorin der Wiener Städtischen und der niederösterreichische Rotkreuz-Präsident Josef „Sepp“ Schmoll fungierten als Paten des Jungweines, der auf den Namen „Henri“ getauft wurde. Der Erlös, so wurde damals versprochen, sollte an die Lernhäuser des Roten Kreuzes gehen.

62.000 Euro ist neuer Rekord

Versprochen - gehalten: Nach dem Verkauf (genauer: Abgabe gegen Spende) der ersten 1.000 Kartons mit je sechs Flaschen des Weines mit dem von Künstler Josef Trattner gestalteten Etikett fanden sich 62.000 Euro in der Kasse. „Der Wein ist weggegangen wie die sprichwörtlichen ,warmen Semmeln'“, freuen sich Winzer Sepp Dockner und Sohn Josef „Joe“. Die Einnahmen wurden zur Gänze weitergegeben. Diese Summe bedeutet einen neuen Rekord der jährlichen Benefiz-Spenden der Dockners. In Anwesenheit zweier Paten wurde nun symbolisch ein Scheck über diese Summe an die Rotkreuz-Vertreter übergeben.

Weiterer Geldregen wird erwartet

Doch die 62.000 Euro sind noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Denn 10.000 Flaschen dieses Grünen Veltliners aus der Riede Frauengrund gehen an den Lebensmittel-Großhändler Kastner. Von jeder Flasche des mit 10 Euro wohlfeilen Weines gehen drei wieder an das Rotkreuz-Projekt der Lernhäuser. Sepp Dockner ist glücklich: „Das macht voraussichtlich nochmals rund 30.000 Euro für die Ausbildung benachteiligter Kinder!“

