Das große Projekt der Rettung des Doms der Wachau (Pfarrkirche St. Veit) ist abgeschlossen. Doch zur Freude des Stadtpfarrers Franz Richter hat sich der Verein der Domfreunde Krems entschlossen, seine Arbeit fortzusetzen. Drei Projekte stehen im Fokus.

„Es ist aber auch im Pfarrhof immer etwas zu tun“

Da ist zuerst die Filialkirche St. Anton in der Wienerstraße, deren Restaurierung bereits im Laufen ist. Weiters gilt den Dechanten-Porträts, einer lückenlosen Reihe von gemalten Bildern der ehemaligen Kremser Pfarrherren ab dem 15. Jahrhundert, Augenmerk.

Mehr als 30 Stück umfasst der Schatz, der seiner Restaurierung harrt. Eines der Gemälde – es zeigt Nicol Ernest Gruber, der 1775 bis 1794 im Amt war – ist sogar von Martin Johann Schmidt gemalt. Und schließlich soll die Ursulakapelle im Pfarrhof-Areal, die bis Dezember 2018 saniert wurde, für die Pfarre nutzbar gemacht werden.

„Es ist aber auch im Pfarrhof immer etwas zu tun“, betont Domfreunde-Obmann Karl-Heinz Rinner, der auf die abgeschlossene Sanierung der Jugendräume und des Pfarr-Cafés verweist, aber auch auf die Fassade, die demnächst „fällig“ ist. „Die Domfreunde sehen sich als Verein, der die ‚Hardware‘ für die pastorale Arbeit bereitstellt. Wir bleiben weiter an der Seite der Pfarre.“ Aufgaben seien das Auftreiben finanzieller Mittel, organisatorische Tätigkeiten und die Öffentlichkeitsarbeit.

St. Anton älteste Kirche der Stadt!

Die Filialkirche St. Anton, die bisher als Sakralbau aus dem 14. Jahrhundert galt, ist tatsächlich viel älter. Laut einem bauhistorischen Untersuchungsbericht stammt sie aus der Zeit um 1200. Damals ließ Herzog Leopold VI. das Armenspital samt Kapelle errichten. Aus dieser Zeit sind das Langhaus und der Chor erhalten.

Damit ist das im Volksmund „Antonikircherl“ genannte Gotteshaus älter als die Gozzoburg-Kapelle (aus dem 13. Jahrhundert) und die Ursulakapelle (14. Jahrhundert) und damit die älteste Kirche im Bereich der Stadt Krems.

Pfarrer Franz Richter und Domfreunde-Obmann Karl-Heinz Rinner vor der Kirche St. Anton in der Wienerstraße: Arbeiten in ältester Kirche der Stadt laufen bereits. Foto: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

Der dem heiligen Antonius geweihte Bau in der einstigen Kremser Vorstadt, dem ein Armenspital angeschlossen war, steht nun, wie es in der aktuellen Mitteilung an die Domfreunde-Mitglieder heißt, „im Zentrum unserer diesjährigen Unterstützung“.

Die bereits angelaufenen Restaurierungsarbeiten im Inneren des Bauwerks in der Wienerstraße umfassen vor allem die Erneuerung des Putzes sowie die Sanierung der Bilder von Haupt- und Nebenaltar. Rund 100.000 Euro werden dafür aufzuwenden sein. In einem Jahr soll die Kirche wieder zugängig sein.

Pfarrer Richter: „Es geht aber nicht nur um die Reparatur der Hülle, wir wollen die Kirche auch wieder nützen.“ So könnte es monatliche Andachten (wie auch Mai- oder Kreuzwegandachten) geben, um das Gotteshaus „zumindest punktuell mit spirituellem Leben zu erfüllen“.

Fixiert ist bereits die erste Veranstaltung, die das neue große Vorhaben der Pfarre St. Veit unterstützt. Es wird die Aufführung des Theaterstücks „Scharlachrot“ am Dienstag, 26. Februar, im BORG Heinemannstraße sein. Alois Frank spielt dort den Monolog „Scharlachrot“ von Bernhard Görg.