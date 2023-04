Menschenspuren: Klima, Kunst und Müll

Was ist der Mensch im Angesicht des Klimawandels? Erleben wir das Ende des Anthropozäns? Welche Welt entsteht aus den Trümmern der Zivilisation? Diesen und anderen Fragen stellen sich zahlreiche Künstler beim Donaufestival 2023.

Kunst widmet sich aktuellen Problemen

Sechs Performances, sieben Ausstellungen, sechs Vorträge, sieben Filme und Aufführungen von 33 Musikern verwandeln Krems an zwei Wochenenden – vom 28. bis zum 30. April und vom 5. bis zum 7. Mai – in einen Schauplatz dystopisch anmutender Kunst, bei der die prägendsten Fragen unserer Zeit neu verhandelt werden.

Künstler kommen aus ganzer Welt

Künstlerischer Leiter Thomas Edlinger hat Künstler aus aller Welt vereint, für eine gewagte Festivaldarbietung, die zum Reflektieren über die menschliche Existenz einlädt und auch vor dem Politischen nicht zurückscheut. Gemeinsam mit den Besuchern bewegen sich die Künstler in einem Spannungsfeld aus Dystopie, Politik und Ästhetik – um am Ende vielleicht neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen.

Skurriler Ost der Plastik-Anbetung

Zu den Highlights am ersten Festivalwochenende gehören zweifellos die Performances von Toxic Temple, Jelena Jureša und Harald Beharie. An allen drei Tagen machen Toxic Temple aus dem Forum Frohner einen skurrilen Anbetungsort für die Götter von Plastik und Verschmutzung. Gemeinsam mit den Musikern Alen und Nenad Sinkauz und der Tänzerin Ivana Jozić inszeniert die Filmemacherin Jelena Jureša eine Performance über die Dynamik zwischen Autorität und Konformität, ausgehend von Ereignissen im Bosnienkrieg. Mit vollem Körpereinsatz verhandelt Harald Beharie die Politisierung Schwarzer und queerer Körper.

Untätigkeit führt zu Ungehorsam

Verbalen Input gibt es am ersten Wochenende am 29. April von Oliver Ressler, der zivilen Ungehorsam als Reaktion auf politische Untätigkeit in der Klimakrise diskutiert, und am 30. April vom DISNOVATION.ORG-Kollektiv, das Möglichkeiten des Zusammenlebens mit dem Künstlichen diskutiert. Beide Wochenenden sind von Kunstinstallationen und verschiedensten musikalischen Darbietungen geprägt. Auch einige Filme werden gezeigt. Das diesjährige Donaufestival zelebriert das Skurrile und Beunruhigende – Besucher haben die Chance, sich gemeinsam mit den Künstlern Gedanken zu machen: über das, was ist, was war, und was sein wird.

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Eintrittskarten sind unter www.donaufestival.at verfügbar.

