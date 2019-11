Nur Klaus Bergmaier als live spielender Pianist, Regisseur Helmut Mayer als Bühnenarbeiter in Latzhose und Maximilian Schreiner als lässig-koketter Gesangsschüler ließen sich nicht beeindrucken und sorgten dadurch für heitere Akzente.

Die Callas in dem Stück „Meisterklasse“, welches das neue Ensemble Donautheater Krems in der Musikschule aufführte, verlangt der Hauptdarstellerin alles ab: eine ungeheure Bandbreite an Emotionen und verschiedene Sprechrollen – von Callas’ ungeliebtem Ehemann bis zu Aristoteles Onassis, der ihr das Herz brach. Nur eine große Schauspielerin ist dem gewachsen: Hanna Mayer übertraf alle Erwartungen und glänzte besonders in den leiseren, tragischen Szenen. Zum Schluss gab es verdiente Standing Ovations. -pv-