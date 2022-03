Selfie-Siege für HAK Krems

Nicht nur eine, sondern gleich zwei der drei Übungsfirmen der Handelsakademie Krems räumten bei der „ACT Selfie Challenge“ ab.

Die ACT (Austrian Center for Training Firms) ist die Servicestelle aller Übungsfirmen in Österreich und betrifft somit keine realen Unternehmen. Jedes Jahr veranstaltet die ACT einige Challenges – darunter auch die „ACT Selfie Challenge“, bei der die Schüler aufgerufen waren, in ihrem Büro ein Selfie mit ihrem Logo zu machen.

Unter den zehn Gewinnern waren gleich zwei von der HAK Krems: die „Brantner Waste Management GmbH“ und die „Vinobel Weinhandel GmbH“. Die „Brantner Waste Management GmbH“, deren Vertragspartner die Brantner Österreich GmbH ist, ist im Bereich Waste Management und Facility Service tätig. Die Mitarbeiter der „Vinobel Weinhandel GmbH“ besuchen die VINOHAK.

Das Preisgeld von 50.000 Euro wurde auf die Konten der Übungsfirmen überwiesen und steht für weitere Investitionen am Übungsfirmenmarkt zur Verfügung.

