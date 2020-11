Eine große Zukunft wurde dem Chardonnay „The Glanz“ aus dem Lengenfelder Winzerhof Weiß schon bei der Segnung 2019 vorhergesagt. Damals gab ihm Entertainer Gregor Glanz seinen Namen.

Nach Gold bei der NÖ Weinmesse gab es nun auch bei der Austrian Wine Challenge (AWC) Vienna, bei der 11.200 Weine verkostet wurden, eine Goldene für den edlen Tropfen.

Extrem ausgeprägter Chardonnay-Charakter

Die Trauben für diesen erlesenen Wein sind in einer der besten Rieden des Kamptales, dem Fuchsloch, gereift. Er weist 15 Volumsprozente Alkohol auf, hat 7,8 Grad Restzucker und 5,7Promille Säure. Weinkenner bescheinigen ihm einen sehr langen, voluminösen Abgang und stark ausgeprägten Chardonnay-Charakter.

Winzer Josef Weiß im Glück: „The Glanz“ holte ein zweites Mal Gold. Helmut Lackinger



„Ich freue mich natürlich sehr über diesen Erfolg. Leider gibt es diesen Wein nicht in riesigen Mengen“, so der Winzer Josef Weiß. „Die hätte ich in diesen ,Coronazeiten‘ ja dringend nötig. Denn viele Veranstaltungen, die wir mit unseren Produkten beschickt hätten, wurden abgesagt, die Gastronomie als Hauptabnehmer ist geschlossen.“

Weiß setzt jetzt so wie viele seiner Berufskollegen auf Versand. Bestellungen sind telefonisch ebenso möglich wie über die Homepage www.winzerhof.at . Weiß: „Grüner Veltliner DAC, Riesling DAC, oder Gelber Muskateller sowie der vor allem bei den Damen so beliebte Frizzante ,Jungferntröpferl‘ sind noch genug im Keller!“

Für den preisgekrönten „The Glanz“ gilt diese Feststellung nicht. Wer sich noch die eine oder andere Bouteille des „glanzvollen“ Chardonnays sichern möchte, sollte schnell sein. Obwohl der Wein um stolze 80 Euro wohlfeil ist, schrumpfen dank der offiziellen Top-Qualitätsbescheinigungen die Bestände …