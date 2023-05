Doppelliter wird Top

Der „Doppler“ - also der Doppelliter Wein in der entsprechend großen Flasche - ist wohl eher der älteren Generation noch geläufig. Er war speziell in den 1960-er und 1970-er-Jahren die Standardgröße für den Ab-Hof-Verkauf von Weinen. Auch in den Supermärkten wurde der Wein gerne so angeboten. Der Kostümbildner und Kulturwissenschaftler Thomas Oláh hat den Doppelliter sogar so emblematisch für die damalige Zeit genommen, dass er sein im Februar erschienenes Romandebüt nach ihm benannte: „Doppler“. Jetzt erlebt der Doppler eine Renaissance.

So wurde aus dem Doppler der „Topler“

Thomas Oláh erzählt in seinem Roman humorvoll über eine Kindheit in der österreichischen Weinprovinz in den 1970er-Jahren. Da findet naturgemäß der Doppelliter Wein breiten Platz. Der Autor und die Winzerin haben sich schon vor Jahren über den Wein kennengelernt, und während der diesjährigen „Tour de Vin“ gab Oláh am Vorspannhof Mayr eine Lesung aus seinem Roman. Zur Illustration, worum es im Buch eigentlich geht, lies Winzerin Silke Mayr einige Doppler mit einem guten, mittelkräftigen Grünen Veltliner füllen, das Etikett wurden dem Buchcover nachempfunden und ein Name – „Topler“ (für einen Top-Wein) – fand sich auch bald.

Silke Mayr kann sich an den Doppelliter in ihrer Kindheit gut erinnern. „Der Vorspannhof Mayr hat damals wie alle anderen Weingüter Doppler verkauft, vor allem an die Privatkunden,“ erzählt sie. „Ende der 1980er-Jahre verschwand die Flasche dann zusehends vom Markt. In den letzten Jahren habe ich aber mit dem Gedanken gespielt, sie in kleiner Auflage wieder einzuführen – der Roman von Thomas Oláh gab dann schließlich den Ausschlag.“

Schon demnächst andere Weine in der Doppelliterflasche

Die Resonanz auf das neue alte Gebinde war nach der Lesung so positiv, dass sich die Winzerin nun überlegt, auch andere Weine in der Doppelliter-Flasche abzufüllen. Freilich nur in kleinen Mengen, die ab Hof angeboten werden. „Es gibt genug Wein-Liebhaber, bei denen der Doppler nostalgische Gefühle weckt,“ meint Mayr. Und für den Wein selbst sei die Füllung in der Zweiliter-Flasche auch ideal, sagt die Winzerin: „In den großen Gebinden kann sich der Wein bei langer Lagerung sogar besser entfalten als in den 0,75-l-Flaschen. Noch ein Grund mehr, auf den Doppler zu setzen!“

