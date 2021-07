Vjeko Medjugorac (61) hatte die Vision, sich voll und ganz der Natur zu widmen und begann vor fünf Jahren mit seinem „Egeldorf“.

Der in Bosnien-Herzegowina geborene Sportwissenschafter kam vor 24 Jahren nach Wien und studierte dort Sportwissenschaften. Seit 1998 arbeitet er nun als Team- und Therapieleiter im CARDEA Krems.

Erholungsort mit Fitnessparcours und Teich

Der Personalcoach hat mit einem eigenen Gemüsegarten begonnen, der ihm so viel Freude bereitete, dass er diesen immer weiter ausgebaut hat. Sein Erholungsort besteht nun zusätzlich aus einem Teich, einem Hühnerstall, einem Fitnessparcours für Kinder, einem „Papa-Tipi“ zum Übernachten und einer Komposttoilette, dem „Kaiser“. Zentral sind jedoch die Holzbauten, die er liebevoll als „Esszimmer, Küche und Wohnzimmer“ bezeichnet.

Der Name „Egeldorf“ entstand durch die Idee, die Infrastruktur eines Dorfs nachzuahmen und den Bedarf an Nahrungsmitteln selbst abdecken zu können. Dies schafft er mit seinem großen Gemüsegarten, Nuss- und Obstbäumen, Hühnern und einem Erdkeller als Lager.

„Mein Lohn ist die Freude, wenn sich meine Vision noch besser in die Wirklichkeit umsetzt.“ Vjeko Medjugorac

Alle Materialien, die er für sein Permakultur-Dorf benötigt, bekommt er entweder geschenkt oder holt sich von Deponien. Das 6.500 Quadratmeter große Gelände errichtete er mit seinen eigenen Händen. Vjeko möchte damit alle erreichen, die über die Natur und Selbstversorgung lernen wollen. „Mein Lohn ist die Freude, wenn sich meine Vision noch besser in die Wirklichkeit umsetzt.“ Daher bietet er verschiedene Seminare an, bei denen Yoga, Pilates, Meditation und vieles mehr am Programm stehen und die man telefonisch bei ihm buchen kann.

Dabei können die Teilnehmer unter freiem Himmel schlafen, selber Essen kochen und zum Beispiel Rituale mit Vulkansteinen mitmachen. Auch Schulklassen sind herzlich willkommen und können mit Vjeko ein Abenteuer in der Natur erleben: „Die Zeit vergeht immer so schnell.“

Zukünftig möchte er weitere Unterkünfte errichten, sodass sich seine Gäste noch wohler fühlen. Dabei sind zusätzliche Tipis geplant (zum „Papa-Tipi“ sollen „Mama-Tipi“ und „Baby-Tipis“ kommen), eine Schlafhöhle, eine Erdhütte mit Himmelblick sowie ein kleines Hotel namens „Nix für zwei“. Besonders stolz ist der Naturlehrer auf den von ihm als „Heilbad“ bezeichneten Teich, den er mit Quarzsand und Lehm ausgelegt hat. Dieser ermöglicht eine tolle Erfrischung und ist auch Zuhause für Tiere, wie Wasserschlangen und Molche.