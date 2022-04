Paudorf: Erster Platz in zwei Kategorien

Werbung

„Für uns fühlt es sich an wie ein Olympiasieg“, ist Christian Lampl, der Obmann des Paudorfer Dorferneuerungsvereins stolz. Gleich zwei Hauptpreise räumte Paudorf beim diesjährigen Projektwettbewerb der Dorf- und Stadterneuerung ab: In der Kategorie „Soziales Leben und Miteinander“ gewann die Weinbergschnecke am Himmelreich den ersten Platz, in der Kategorie „Digitalisierung und Bürgerbeteiligung“ wurde die Platzgestaltung in Tiefenfucha zum Sieger gekürt. Insgesamt wurden 47 Projekte eingereicht.

„Wir haben drei Jahre gearbeitet. Für uns ist es viel wert, dass wir von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ausgezeichnet wurden“, freut sich Lampl. „Wir hatten nicht damit gerechnet, gleich mit zwei Projekten zu gewinnen.“

Die Auszeichnung sei für alle Ehrenamtlichen: Schließlich haben 38 Freiwillige für die Weinbergschnecke und 15 Freiwillige in Tiefenfucha rund 1400 Stunden Arbeit geleistet. „Wir hoffen, andere mit unserem Engagement motivieren zu können“, ist Obmann Lampl überzeugt. Am Aktionstag der Dorferneuerung am 11. Juni werde man mit einer Rundwanderung zu allen Dorferneuerungsprojekten und Labestationen den Erfolg feiern. „Wer beim Dorferneuerungsverein mitwirken will, ist gerne willkommen“, so Lampl. Infos auf Facebook unter Dorferneuerungsverein Paudorf.

