Neues Leben am Kraftplatz in Unterloiben

Robert Wagner, Christiane Teschl-Hofmeister, Marga B. Wagner-Pischel, Stefanie Arco-Zinneburg, Architekt Francois Valentiny und Bau-Entwickler Anton Karl (von links). Foto: Foto Martin Kalchhauser, Jochen Rosenberger

Es ist ein durch und durch gelungenes Projekt, das die Danube Private University (DPU) Krems im Weltkulturerbe Wachau mit ihrem neuen Campus umgesetzt hat. Rund 22 Millionen Euro nahm man dafür in die Hand.

Rund um das (elliptische) „Haus der Wissenschaft und Kunst“ entstanden auf dem ehemaligen Areal des Dinstl guts Loiben – für viele Heimische auch ein Kraftplatz – ein Gebäude mit Studentenwohnungen (24 Appartements) und ein Gästehaus für Referenten. Das historische Kellerhaus wurde saniert und bietet nun ebenfalls Raum für Studienzwecke. Alle Bauelemente fallen durch ästhetische, der Umgebung angepasste Bauweise auf. So gibt es statt Betonwänden viele Steinmauern – so wie in den benachbarten alten Weingärten.

DPU-Präsidentin Marga B. Wagner-Pischel, die treibende Kraft hinter dem Projekt, nützte ein Fest, um „Dank aus vollem Herzen“ abzustatten. Ihr Lob galt allen, die an der Verwirklichung Anteil hatten, etwa Architekt Francois Valentiny (der auch in Förthof schon für die DPU baute), den beteiligten Unternehmen, allen voran der Baufirma Schütz und deren Mitarbeitern.

Der anwesende Bürgermeister Johann Riesenhuber darf froh sein, dass sich nach Jahren des Leerstands ein Bauherr der Ruinen der alten Winzergenossenschaft angenommen hat. Architekt Valen-tiny, der mit viel Fingerspitzengefühl am Werk war: „Es ging mir darum, in diesem geschützten Tal die Aura der Orte zu berücksichtigen.“

Am Ort mit 100-jähriger Geschichte entstand in fünf Jahren Arbeit ein Kleinod. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Ich bin beeindruckt, was Sie hier geschaffen haben!“ Die DPU sei ein wichtiger Teil der positiven Entwicklung der Region. „Die Kremser Kunstmeile wurde damit bis Dürnstein verlängert.“

Ein großartiges Konzert des Pianisten Paul Gulda war würdige Krönung des Festes.

