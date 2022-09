Frau bei Brand in Eisengraben verletzt

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Vormittag des 23. August in einem Wohnhaus ab.

Die Bewohnerin (61) erhitzte auf dem Herd in der Küche Wasser, um sich ein Fußbad mit Paraffin (dem Kerzenbrennstoff, Anm.) zuzubereiten. Als sie das Mittel in das heiße Wasser leeren wollte, fing die Flüssigkeit plötzlich Feuer.

Brandverletzungen an den Händen und am Kopf

Mit Hilfe einer Jacke, die die Frau darüber warf, versuchte sie die Flammen zu ersticken, was aber nicht vollständig gelang. Beim Versuch, den gut gefüllten Behälter ins Freie zu tragen, um ein Übergreifen des Brandes auf die ganze Küche zu verhindern, verletzte sie sich an den Händen und am Kopf.

Eine Nachbarin hörte die Schreie der Verletzten und eilte ihr zu Hilfe. Außerdem erstickte sie Flammen, die sich durch verschüttetes Paraffin im Vorhaus des Gebäudes ausgebreitet hatten. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte nach der Erstversorgung ins Kremser Krankenhaus. Die Feuergefahr konnte rasch gebannt werden.

Der Gatte des Brandopfers, der sich am anderen Ende des Grundstücks aufgehalten hatte, hatte von dem dramatischen Vorfall nichts mitbekommen.

