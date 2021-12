Krems: Bursch (16) biss Security im Spital fast Ohr ab

Dramatische Szenen spielten sich am Abend des 2. Dezember auf der Kinderabteilung des Kremser Universitätsklinikums ab. Ein 16-Jähriger, der auszuckte, biss einem Security beinahe das Ohr ab. Der Jugendliche war aus St. Pölten nach Krems überstellt worden und benahm sich anfangs unauffällig. Kurz nach 20 Uhr wurde der psychisch Kranke aggressiv.

Eine Schwester rief einen Security-Mitarbeiter zu Hilfe. Doch der Jugendliche biss den Mann so fest ins Ohr, dass er ihm eine schwere Verletzung zufügte. Danach ergriff er die Flucht. Eine Polizeistreife konnte den Patienten wenig später in der Nähe des Spitals aufgreifen und zurückbringen. Im Anschluss wurde der Patient ins Klinikum Tulln (Abteilung für Psychiatrie) überstellt, wo er nach Meinung von Beobachtern im Klinikum schon von Anfang an hingehört hätte.

Unter Berufung auf den Datenschutz bestätigt die Krankenhaus-Leitung auf NÖN-Anfrage lediglich „einen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter verletzt wurde“. Der Patient sei vom Universitätsklinikum St. Pölten aufgrund der hohen Bettenauslastung ins Universitätsklinikum Krems transferiert worden. Auf die Frage, ob es zu verantworten sei, einen psychisch Kranken auf der Kinderstation unterzubringen, heißt es: „Die klinische Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum Krems verfügt über sechs Betten für Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen. Hier wird in einem multiprofessionellen Team gearbeitet.“

Opfer leidet unter Schock und starken Schmerzen

Wie geht es dem Opfer? „Der betreffende Mitarbeiter wurde nach dem Vorfall umgehend in unserer Unfallambulanz behandelt. Selbstverständlich sitzt der Schock tief. Zudem hat der Mitarbeiter mit Schmerzen aufgrund der zugefügten Verletzung zu kämpfen.“