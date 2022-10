Kremser Familie Hahn: Die Liebe zur Pflege weitergegeben

Wenn es eine Familie gibt, die die Liebe zur Gesundheits- und Krankenpflege verkörpert, ist es wohl die Familie Einzinger-Hahn. Drei Generationen sind hier in diesem sozialen Beruf engagiert. Barbara Hahn erhielt für ihre Leistungen nun eine besondere Auszeichnung.

1965 absolvierte Hildegard Einzinger die damalige Krankenpflegeschule am zu dieser Zeit städtischen Kremser Spital. Die Brosche, die sie zur Diplomierung erhielt, trägt die Nummer 1. Viele Jahre später absolvierte ihre Tochter Barbara (heute Hahn) dieselbe Ausbildung und erhielt die Brosche Nummer 500 überreicht.

„Ich habe immer mein Wissen geteilt und immer klare Vorstellungen gehabt.“

Hahn machte danach als Krankenschwester am Klinikum Krems, zuletzt als Leiterin der Kinderabteilung, Dienst, ehe sie nach Wien wechselte und dort bis zur Pflegedienstleiterin im St. Anna-Kinderspital aufstieg – eine Berufung, der sie bis vor kurzer Zeit nachging, um sich nun in den selbstständigen Bereich zu wechseln.

2008 bis 2011 absolvierte Barbara Hahn in der ersten Kohorte berufsbegleitend das Studium „Advanced Nursing Practice“ (ANP). In der Vorwoche wurde sie von der FH Krems mit dem Alumni Award (Auszeichnung für Absolventen) im Bereich „Besondere berufliche Karriere“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung war die 500., die an der Kremser Bildungseinrchtung vergeben wurde.

„Ich habe immer mein Wissen geteilt und immer klare Vorstellungen gehabt“, verriet Hahn ihr Erfolgsgeheimnis. „Wichtig ist immer: klar in der Sache, weich zum Menschen.“ Wer in die Pflege gehe, habe den schönsten Beruf gewählt, ermunterte sie die jungen Kollegen, die am selben Abend ihren Ausbildungsabschluss feierten. „Lassen Sie sich das nicht ausreden!“

Bei ihrer Tochter Anna ist der Appell längst auf fruchtbaren Boden gefallen. Sie absolviert die Pflegefachausbildung am Rudolfinerhaus in Wien.

