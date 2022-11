Drei Männer als Täter 21-Jähriger wurde in Krems fast zu Tode geprügelt

Lesezeit: 2 Min Martin Kalchhauser

Foto: shutterstock.com

E in besonders brutales Verbrechen ereignet sich am 29. Oktober in der Kremser Altstadt. Unbekannte Täter brachen ihrem Opfer mehrere Schädelknochen.