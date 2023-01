Drei silberne Ehrennadeln für verdiente Mauterner

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bei erstem Neujahrsempfang seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zog Mauterns Bürgermeister Brustbauer Bilanz und ehrte Bürger.

Zahlreiche Aufgaben erledigt

Die Römerhalle war beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters gut gefüllt. „Wir hatten zwei Jahre nicht die Möglichkeit, uns auszutauschen“, freute sich Brustbauer und zog Bilanz: So wurde ein zweites E-Auto in den Dienst gestellt, die Margarethenkapelle saniert, der Brunnen III revitalisiert und das Römerstadtfest veranstaltet. „Außerdem geht das Schlossprojekt in die heiße Phase, und wir haben den Spatenstich für das neue Gemeindezentrum gefeiert“, resümiert der Bürgermeister.

Gemeindezentrum im Fokus

2023 wird das Gemeindezentrum weiterhin Schwerpunkt in Mautern, außerdem plane man eine Neuanbindung an die B 33 und Maßnahmen, „die den Klimaschutz fördern, wie den Gasausstieg bei Gemeindegebäuden und Baumpflanzungen“, so Brustbauer. Mautern habe derzeit rund 3.400 Einwohner und 769 Nebenwohnsitzer.

Viele Ehrengäste gesichtet

Viele Ehrengäste ließen sich die Einladung zum Empfang nicht entgehen: Unter anderem waren Pater Clemens Reischl, Katharina Schmid als Vertretung des Bezirkshauptmannes, die Ehrenbürger Armin Sonnauer und Johann Penz, von der Kaserne Mautern Kommandant Christian Habersatter, Oberst Franz Langthaler, Oberst Georg Härtinger, Mauterns Polizeikommandant Gerhard Lommer, Feuerwehrkommandant Harald Paustian oder Horst Kottbauer von den AMM Architekten zu Gast.

Ehrungen für verdiente Bürger

Beim Empfang wurden drei Silberne Ehrennadeln der Gemeinde verliehen: Martha Reder, langjährige Obfrau der Bühne Mautern, Herbert Messerer, langjähriger Verwalter der Feuerwehr Baumgarten und Johann Mold, Alt-Obmann des Weinbauvereins, freuten sich über diese Auszeichnung durch den Bürgermeister.

Freude über Erfolge im Sport

Außerdem wurden die Sportler Josef Aigner, Franziska Schlögl, Florentine Dorfer sowie die Zillensportler Harald Eckl, Gerhard Ebner, Theres Richter, Nicole Schrefl und Lisbeth Langsteiner für ihren sportlichen Erfolge geehrt. Im Anschluss an den Empfang blieb noch Zeit zum Netzwerken und für launige Gespräche. Der Weinbauverein, angeführt von Obmann Andreas Eder, präsentierte dabei seinen aktuellen Jahrgang.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.