Gföhl: Junge Tennistalente bewiesen Können

Der Gföhler Tennis Club (GTC) feierte im August sein 50-jähriges Bestandsjubiläum. Nur ein Monat nach den Feierlichkeiten war die Tennisanlage wieder Schauplatz einer größeren Veranstaltung: Nach Zwettl, Echsenbach, Gars und Amaliendorf wurde die fünfte Etappe des Nachwuchsturniers „W4-Jugend-Circuit“ in Gföhl ausgetragen.

Größtes Turnier der letzten Jahre für den GTC

Die jungen Tennistalente kämpften in den drei Altersklassen U12, U14 und U16 um den Sieg. Für den GTC war das Turnier mit über 30 Nennungen das größte der letzten Jahre. Alleine im U12-Bewerb gab es 24 Nennungen aus dem ganzen Waldviertel. Entsprechend hoch war das spielerische Niveau.

Zwei Mal Gold für Gföhl, einmal für Gars am Kamp

Die Tennis-Heimmatadore Theodor Lechner (U12) und Quentin Öhlzelt (U16) siegten in ihren Altersklassen. Den obersten Stockerlplatz in der Gruppe der U14 holte Max Habersam-Zaiser aus Gars am Kamp. Die besten acht Spieler der Serie treten im Oktober beim „Masters-Turnier“ in Zwettl an.