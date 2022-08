Hollenburg: Lkw-Lenker übersah Pkw an Kreuzung

Schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den Morgenstunden des 26. August an der Kreuzung der Spange der S 33 mit der Landesstraße 114 am östlichen Ortsende der Kremser Katastralgemeinde Hollenburg.

Pkw mit drei Personen besetzt

Eine 63-jährige Lenkerin aus einem Ort der Gemeinde Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, war dort gegen 8 Uhr Früh mit ihrem Pkw von Traismauer kommend Richtung Hollenburg unterwegs. Mit ihr im Auto unterwegs waren im Fonds des Fahrzeugs ihr 69-jähriger Partner und am Beifahrersitz eine 18-Jährige, alle aus demselben Ort.

Fahrer meldete Bremsdefekt

Von der Abfahrtsspange von der Schnellstraße 33 (Krems - St. Pölten) wollte ein 32-jähriger mit einem Lkw nach links Richtung Traismauer abbiegen. Nach seinen Angaben war er nicht nur von der aufgehenden Sonne geblendet, sondern klagte zusätzlich über ein Bremsversagen an seinem Fahrzeug. Jedenfalls hielt er nicht vorschriftsmäßig bei der dortigen Stopptafel an, sondern fuhr unmittelbar vor dem nahenden Pkw in die L 114 ein.

Rettungskräfte im Einsatz

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Insassen des Personenkraftwagens den Kürzeren zogen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften eilte nach der Alarmierung zum Unfallort. Auch der Kremser Notarzthubschrauber "Christophorus 2" wurde dorthin beordert.

Drei Verletzte im Krankenhaus

Sowohl die Lenkerin als auch die 18-Jährige erlitten Verletzungen und kamen mit bodengebundenen Rettungsmitteln ins Universitätsklinikum Krems. Den schwer verletzten 69-Jährigen brachte der Notarzthelikopter nach der Erstversorgung an Ort und Stelle ins St. Pöltner Universitätsklinikum. Die Feuerwehrkräfte der Hauptwache Krems sowie der Feuerwache Krems-Süd entfernten die havarierten Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich und reinigten die Unfallstelle von Fahrzeugteilen und ausgelaufenen Betriebsmitteln.

