„Schuldig“, bekannte die 43-Jährige vor Gericht und gab zu, sich bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber bedient zu haben. „Ich hatte noch den Schlüssel für den Geschäftseingang, und damit bin ich dann rein. Ich habe mir eine Geldkasse mit 350 Euro genommen“, schilderte sie und stellte klar: „Mit von der Partie war ein Paar, das in der Nähe des Schnitzel-Palastes wartete und aufpasste. Wir haben den Diebstahl vorher in meiner Wohnung besprochen und sind gemeinsam mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren. Er hat mir dann geholfen, die Kassa aufzubrechen. Beide bekamen vom Geld etwas ab.“

„Ich habe ihr geglaubt, als sie sagte, die Kassa gehöre ihr“

Das mittlerweile getrennte Paar, eine Kremserin (44) und ein 33-jähriger Afghane, stellte die Beteiligung am Diebstahl in Abrede. „Es war weder besprochen noch ausgemacht. Wir wollten gemeinsam in ein Lokal, als sie den Zwischenstopp einlegte und dann später mit der Kassa auftauchte“, schilderte die Kremserin.

Der 33-Jährige gab auch zu, beim Aufbrechen der Kassa geholfen zu haben. „Ich habe ihr geglaubt, als sie sagte, sie gehöre ihr und sie habe nur den Schlüssel vergessen. Wir haben auch kein Geld bekommen“, beteuerte er.

Dem Paar war die ganze Aktion auch nicht geheuer, es marschierte deshalb letztlich zur Polizei und meldete den Vorfall.

Die mehrfach vorbestrafte 43-Jährige wurde wegen Diebstahls, Veruntreuung und Sachbeschädigung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das Paar wurde freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.