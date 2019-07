Kunde steuerte Lagerraum an

Ungebetenen Besuch erhielt der Schuhshop Heidelinde Schauer-Denk am frühen Vormittag des Samstags. Gegen 8.30 Uhr betrat ein Mann das Geschäft in der Hauptstraße 14, ging gezielt in den Lagerraum und stahl dort offenbar aus einer Geldbörse der anwesenden Angestellten 165 Euro.

Frau stellte sich Täter in Weg

Da sich die Frau alleine im Geschäft befand, bemerkte sie den "Gast" erst, als er das Geschäft verlassen wollte. Sie stellte sich ihm in den Weg und forderte ihn auf, seine Hände, in denen er offenbar etwas verbarg, herzuzeigen. Nachdem er diese zögerlich geöffnet hatte, zeigte sich das Geld, und die Angestellte konnte es ihm wegnehmen.

Täter ergriff sofort die Flucht

Sofort verließ der Mann das Schuhgeschäft fluchtartig in unbekannte Richtung. Laut Personenbeschreibung handelt es sich um einen etwa 165 cm großen, etwas korpulenten Mann mit dunklem Teint, der nach Aussage des Beinahe-Opfers der deutschen Sprache nicht vollständig mächtig ist. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beige Kappe, ein T-Shirt und eine kurze Hose und hatte Zeitungen bei sich.

Polizei ersucht um Hinweise

Wer der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen helfen kann, möge sich an die Polizeiinspektion Spitz unter 059133/3451 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.