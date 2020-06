Die Freude ist grenzenlos: Einen vollen Erfolg fuhr die Stadt Krems beim Zukunftsranking 2020 aller 94 österreichischen Bezirke und Statutarstädte ein. Die sogenannte „Pöchhacker-Studie“ attestierte Krems zum dritten Mal in Serie eine sensationelle Performance.

„Krems ist damit dreimal hintereinander die Nummer 1“, informierte Bürgermeister Reinhard Resch gleich nach Bekanntwerden der Ergebnisse 2020 am Montag, 8. 6., zahlreiche Freunde, Bekannte und Mitstreiter. „Danke für eure professionelle Arbeit!“

„Hinter dem Erfolg steckt strategisch-professionelle Arbeit!“ Bürgermeister Reinhard Resch

Zum dritten Mal hat die Pöchhacker Innovation Consulting heuer das „Zukunftsranking der österreichischen Bezirke erstellt, das auf 36 fundierten Indikatoren in vier zukunftsrelevanten Bereichen (Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft & Innovation sowie Lebensqualität) und deren Vergleich mit dem Stand fünf Jahre zuvor basiert. Quellen sind dabei Daten der Statistik Austria, der Wirtschaftskammer und des Innenministeriums.

Wörtlich heißt es bei der Begründung für das dritte Mal Platz 1 in Serie: „Krems zeigt nunmehr zum dritten Mal die besten Ergebnisse aller Bezirke und beeindruckt durch hervorragende Niveau- und Dynamikwerte.“ Wenige Seiten weiter ist in der 84 Seiten umfassenden Auswertung zu lesen: Die Stadt zähle „beim Wanderungssaldo junger Erwachsener zu den besten Regionen“, vor allem der Anteil junger Erwachsener an der Bevölkerung habe sich erneut „sehr positiv entwickelt“. Extra bei den Positiva angeführt: „Krems konnte auch die Kommunalschulden in den letzten Jahren erneut am stärksten senken.“ Eine hohe Unternehmensdichte, eine starke Gründungsintensität und ein hohes Bildungsniveau der Erwerbstätigen sind weitere Pluspunkte.

„Das Ergebnis ist sensationell“, macht Stadtchef Resch aus seiner Riesenfreude kein Hehl. „In Krems wird professionell gearbeitet – sowohl politisch als auch wirtschaftlich und im Bereich der Bildung.“ Der dreimalige Sieg in Serie zeige, dass kein erster Platz ein Zufallstreffer gewesen sei. „Hinter dem Erfolg steckt strategisch-professionelle Arbeit!“ Schließlich gehe es bei der Studie „nicht um Umfrageergebnisse oder eine bloße Interpretation, sondern „Fakten und Daten“. Der Erfolg, so Resch, habe zudem einen enormen Werbewert „für die Marke Krems. Krems steht für Zukunft. Das passt ideal mit unserer neuen Werbelinie zusammen.“