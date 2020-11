Geschriebenes Buch Nummer neun (die meisten im Internet unter dem Pseudonym Oni Winter nachlesbar), veröffentlichtes Buch Nummer drei: Verena Schiegl hat nach den beiden Fantasy-Romanen „Der Wolf mit den eisblauen Augen“ (2017) und „Serena, spiel nicht mit der Zeit“ (2019) nun ihre dritte Publikation „Die Unendlichkeit deiner Worte“ herausgegeben.

„Ich wusste immer, dieses Buch werde ich veröffentlichen. Es ist anders“, sagt die Langenloiser Autorin über ihr 254-seitiges „48-Tage-Buch“, geschrieben in der Corona-Lockdown-Zeit im Frühling. „Noch nie habe ich schneller geschrieben. Noch nie habe ich so mitgefiebert. Noch nie stand ich vor so vielen moralischen Entscheidungen“, beschreibt sie die Entstehungsgeschichte des Buches über zwei Studierende, über Liebe und Akzeptanz und das Überleben in einer gefährlichen Welt. Wer vor dem Lesen des Romans einen bildlichen Eindruck bekommen möchte: Zu „Die Unendlichkeit deiner Worte“ gibt es sogar einen Buchtrailer, filmisch aufbereitet vom jungen Lan genloiser Rainer Winglhofer.

Infos über Verena Schiegl sind in den Sozialen Medien nachlesbar, sie betreibt einen eigenen Blog, in dem sie ihr Schreiben thematisiert. Sie schreibt da über die Reaktion der Menschen, wenn sie erfahren, wie viel sie schon geschrieben hat: „Wahnsinn!“ „Tüchtig!“ „Woher nimmst du die Ideen?“ Was sie sich denkt: „Was passiert? Wenn ich einfach nichts mehr zu sagen habe?“

Wie es aussieht, besteht diese Gefahr nicht – Verena Schiegl befindet sich gedanklich und schreiberisch schon mitten in ihren nächsten Büchern ...