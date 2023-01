24 Jähriger vor Gericht: „Die Beziehung war ganz toxisch“

Werbung

Die Beziehung sei wie eine Achterbahn gewesen, einmal rauf, dann wieder runter: „Sie hat mich hintergangen. Ich war nur ihr Geldgeber“, schilderte ein Kremser (24) seine Enttäuschung über das unschöne Ende der Beziehung.

Er habe die Ex dann leiden sehen und fertigmachen wollen, bekannte er und sie mit verletzenden Nachrichten bombardiert. Darin hieß es unter anderem: „Ich zeige dir ein letztes Mal meine Liebe, wenn du 31 Stiche in deinem Körper hast und blutest, wie ein Schwein!“, oder „Ich schwöre, ich zerlege dich in Einzelteile!“

Vor Gericht zeigte der Kremser Reue und meinte zu den Nachrichten: „Ich schäme mich dafür. Ich wollte, dass sie sich auch verletzt fühlt. Die Beziehung war toxisch.“

Der Kremser wurde wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung (Tritt gegen Oberschenkel der Ex) zu drei Monaten bedingt verurteilt. Weiters muss er sich einer Psychotherapie unterziehen.

