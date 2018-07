Einen neuen Rekord gab es beim Bewerb um das „Kasermandl“ in Wieselburg (bei der bereits 22. Auflage) heuer: 441 Produkte wurden bewertet, Teilnehmer aus acht Bundesländern ritterten um die begehrten Auszeichnungen. 35 Verkoster gingen ans Werk und vergaben am Ende 16 „Kasermandln“ in Gold sowie 107mal Gold, Silber und Bronze.

Unter den erfolgreichen Landwirten, die mit Edelmetall nach Hause fahren konnten, waren Ingrid und Robert Proidl aus Droß, die als einzige Produzenten aus dem Bezirk Krems vertreten waren. Für ihren „Droßer Bio-Schafkäse“ gab es eine Goldmedaille, für „Proidls Bio-Schafjoghurt natur“ Silber.

Mitterweile 20 Milchschafe

Als „gute, wertvolle Bestätigung unserer Arbeit“ freuen Robert Proidl die Auszeichnungen. Und seine Frau Ingrid ergänzt: „Ich habe solche Bewertungen anfangs gar nicht so geschätzt, aber ich will ja auch selber ein gutes Produkt haben!“ Und man werde immer wieder positiv auf solche Erfolge angesprochen.

Auszeichnungen haben die Proidls, die 2000/2001 mit acht Schafen begonnen haben und mitterweile 20 Milchschafe und einen Bock im Stall stehen haben, schon mehrmals bekommen. Erstmals geschafft haben sie es jetzt als Biobetrieb, als der sie nach der Umstellungsphase seit heuer fungieren. „Wir haben schon bisher immer biologisch gearbeitet“, ergänzt der Landwirt. „Aber wir hatten bisher keine Zertifizierung.“