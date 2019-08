Dass das Ehepaar Ingrid und Robert Proidl heute einen vielfach prämierten Bio-Schafmilch-Betrieb führt, ist eigentlich Zufall: Ursprünglich wollte das Paar – beide stammen aus Bauernfamilien ab – nur ein paar Pferde kaufen, das war aber nur landwirtschaftlichen Betrieben gestattet. So kauften sie im Jahr 2001 zehn Schafe, gründeten eine Landwirtschaft und konnten sich ihren Traum erfüllen. Dann begann das Paar auch Schafmilch- und Schafwollprodukte zu erzeugen.

Im Jahr 2008 reichten Ingrid und Robert Proidl erstmals ihren Käse und ihr Joghurt zur Prämierung bei der Wieselburger Messe ein und wurden auf Anhieb mit „Bronze“ bedacht. Seitdem sind die beiden Droßer jedes Jahr mit ihren Produkten in Wieselburg vertreten und fahren auch jedes Mal mit höchsten Bewertungen wieder nach Hause. Heuer gab es für ihren Bio-Schafkäse und ihr Bio-Joghurt natur die absolute Höchstwertung: 100 von 100 möglichen Punkten können nicht getoppt werden!

In Droß selbst, in den Gemeinden rund um Droß, ja sogar in Krems und Gföhl sind die Produkte gefragt – nicht nur in Geschäften, sondern auch bei den Heurigen. Eine Anfrage einer Supermarktkette hat das Paar aber abgelehnt: „Wir wollen kein ,Industriebetrieb’ werden, sondern im Rahmen unserer Möglichkeiten beste Bioprodukte aus Schafmilch und Schafwolle erzeugen!“