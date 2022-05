„Hofstelle“ ziemlich belegt: Hilfe bei den Futterkosten

Werbung

Die „Hofstelle“ von Alois Sisa ist weithin bekannt: Als Auffangstelle für verletzte oder kranke Tiere und als „Kinderparadies“, in dem Kinder aller Altersgruppen hautnahen Kontakt mit Tieren aller Art aufnehmen können.

Im Lauf der Jahre, in denen Sisa seine Hofstelle betreibt, hat es sich immer mehr eingebürgert, dass auch Tierärzte und Amtstierärzte die „pflegerische Hilfe“ Sisas annehmen. Erst kürzlich hat das Tierheim Krems wieder Tauben gebracht. Turmfalken und Sperber pflegt er derzeit auch. Corona brachte aber mit sich, dass immer weniger Besucher – vor allem Familien mit Kindern – den Weg nach Droß finden. Da gab es früher schon mal Futterspenden, oder es wurden Tiere gegen Spenden mitgenommen.

„Über 400 Euro monatlich kosten mich die Tiere mittlerweile“, erzählt der Tierfreund. So hat sich Sisa entschlossen, Tiere – speziell Hühner oder Enten – gegen eine kleine Futterspende abzugeben. Auch Futter wie Brot, Obst oder Gemüse nimmt er gerne entgegen. Geöffnet hat die Hofstelle auch immer. Wer diese besuchen will, meldet sich am besten telefonisch an: 0676/3731914.

