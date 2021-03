Ein vielleicht 700 Meter langes Straßenstück zwischen der Ortstafel von Droß und der Auffahrt zur Bundesstraße B 37 (Abfahrt Droß – Lengenfeld) gilt als „Todesstrecke“ für Wildtiere. Innerhalb kurzer Zeit sind dort nicht weniger als 17 Stück Rehwild ums Leben gekommen! Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher.

Der 65-jährige pensionierte Bundesheer-Unteroffizier Alois Sisa ist nicht nur als Jäger und Heger bekannt: Vor allem seine „Hof stelle“, in der er immer wieder verletzte Wildtiere aufpäppelt, lockt ständig Gäste an – Familien mit Kindern, die sich die Tiere anschauen und streichen wollen. Jetzt ist es Sisa ein Anliegen, Autofahrer für das Straßenstück der bereits genannten „Droßer Straße“ sensibel zu machen: „Außer dem Brunnen für die Wasserversorgung für die Gemeinde Droß gibt es dort nur Äcker. Oft ist auch der Fruchtstand sehr hoch“, erzählt Sisa. „Natürlich halten sich dort gerne die Wildtiere auf. Wenn dann die Autofahrer nicht langsamer fahren, kann es sehr schnell zu Unfällen kommen!“

Zu schnelles Fahren als häufige Unfallursache?

Nicht nur Alois Sisa weiß, dass auf der kurzen Strecke oft „ordentlich Gas gegeben“ wird: Der Autor dieses Berichts hat es sich jüngst für eine Stunde dort gemütlich gemacht und den Verkehr beobachtet. Dabei konnte er wahrnehmen, dass eine Frau einen Zusammenstoß mit einem Reh nur knapp verhindern konnte. Ähnliche Beobachtungen erzählen auch andere Jäger und Fußgänger: „Wenn man dort zu Fuß unterwegs ist, musst man aufpassen, dass man nicht selbst zusammengeführt wird“, berichtet ein Mann, der dort oft geht, aber namentlich nicht genannt werden will.

Die Jägerschaft von Droß appelliert an die Lenkraddreher, generell auf Wildtiere Acht zu geben. Gerade in den Morgen- und Abendstunden ist vermehrt mit dem Zusammentreffen mit Wildtieren auf der Fahrbahn zu rechnen – nicht nur dort, wo das Gefahrenzeichen „Wildwechsel“ aufgestellt ist. Auf der Droßer Straße sind in der vergangenen Zeit 17 Tiere ums Leben gekommen. Nicht bekannt ist, wie viele Tiere sich verletzt verkrochen haben und dann elend verendet sind.