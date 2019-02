Ein Fahrzeuglenker (19) aus Brand bei Zwettl wurde am 29. Jänner um 23 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B37 leicht verletzt. Nach eigenen Angaben hatte er seinen Pkw auf dem Weg Richtung Krems wegen Wildwechsels verrissen. Auf der Geraden zwischen der Abfahrt Lengenfelderamt und der Brücke bei Droß kam er dadurch links von der Straße ab.

Lenker dank Gurt nur leicht verletzt

Das Auto führ über die Böschung, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und überschlug sich dabei. Auf dem Dach liegend kam der Wagen am ersten Fahrsteifen zum Stillstand. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug „im Kopfstand“ befreien und die Polizei alarmieren. Das alarmierte Rote Kreuz versorgte den Patienten und brachte ihn nach der Versorgung an Ort und Stelle zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Krems.

FF Lengenfeld erledigte die Bergung

Zur Fahrzeugbergung holte die Polizei die Freiwillige Feuerwehr Lengenfeld zu Hilfe. Nach der Absicherung der Unfallstelle und einer Erkundung durch den Einsatzleiter wurde entschieden, die Freiwillige Feuerwehr Langenlois mit dem Wechselladefahrzeug anzufordern. Bis zum Eintreffen der Kameraden aus Langenlois wurde das Fahrzeugwrack mittels Seilwinde umgedreht und die Unfallstelle grob von Wrackteilen gesäubert.

Feuerwehr Langenlois entfernte Wrack

Die Bergung des Wracks erfolgte routiniert mit dem Kran des Wechselladefahrzeuges. Ein Mann der mittlerweile eingetroffenen Straßenmeisterei unterstützte die Reinigungsarbeiten. Das Fahrzeug wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Gegen 1 Uhr Früh konnten die Einsatzkräfte dann wieder einrücken.