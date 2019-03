Den Tod zweier Pferde beklagt der Landwirt Robert Proidl. Sie fielen einer Vergiftung zum Opfer. Weil seine Tochter Johanna die Pferde auch intensiv für Hippotherapie mit Behinderten nützt, ist der Vorfall für die Familie ein doppelt schwerer Schlag.

Gerüchte, dass eine Schlange am Tod der Tiere – einer 16-jährigen Stute und eines 7-jährigen Wallachs – schuld war, sind nicht völlig falsch. „Wir haben tatsächlich eine tote Schlange, die in einem Siloballen verborgen war, gefunden“, erzählt Proidl . „Die Tiere sind an Botulismus (Lebensmittelvergiftung, Anm.) gestorben.“

Am Abend des 8. März hatte es ein erstes Anzeichen bei einem Pferd gegeben. Es wurde am Morgen in die Tierklinik der Universität für Veterinärmedizin gebracht, war jedoch nicht mehr zu retten. Das zweite Tier behandelte ein Tierarzt in Droß, doch am 11. März musste es eingeschläfert werden.

Nur der Hengst „Tornado“ überlebte den Zwischenfall. Auch er hatte leichte Anzeichen der Erkrankung, überstand diese aber mit tierärztlicher Hilfe. Eine Lebensmittelvergiftung kommt bei Pferden selten vor. Proidl: „Das ist wie ein Lottosechser! Aber in so einem Fall kann sogar eine Maus ein Pferd töten.“

Für Johanna Proidl hatte der Tod der Pferde natürlich Konsequenzen. „Ich habe neun bis zehn Patienten und habe für zwei Wochen jetzt einmal alle Therapien absagen müssen.“