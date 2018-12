Wegen eines technischen Defekts am Zugfahrzeug musste am 18. Dezember ein Firmenchef einen Anhänger auf der Landesstraße 7030 zwischen der Abfahrt von der B 37 und dem Ort Droß auf der Steigung abstellen. Just als bereits ein Mitarbeiter (28) damit beschäftigt war, den mit einer Müll-Mulde beladenen Hänger mit einem VW-Bus als Zugfahrzeug abzuholen, krachte ein Pkw in diesen hinein.

Hindernis wegen Blendung übersehen

Der Mann war gerade damit beschäftigt, den Hänger mit dem Bus zu koppeln, als es krachte. Wie sich später herausstellen sollte, hatte den Lenker eines Kleinwagens, einen 78-jährigen Kremser, der von der Bundesstraße 37 kam und nach Droß fahren wollte, die Sonne geblendet. Deshalb krachte er mit zum Glück niedriger Geschwindigkeit, allerdings fast ungebremst in den Hänger.

Schwerer Schaden an den Fahrzeugen

Der Lenker des VW-Busses hatte Glück und blieb unverletzt. Die Deichsel des Anhängers wurde allerdings in den Bus hineingestoßen und beschädigte diesen im Bereich der hinteren Türen schwer. Ebenfalls schwerer Schaden entstand am Pkw im Bereich der Front. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Kremser Universitätsklinikum gebracht. Die FF Droß stellte den stark beschädigten Kleinwagen ab, der Transporter mit dem Anhänger konnte die Unfallstelle selbstständig verlassen.