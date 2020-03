Alte Räume als Nährboden für Neues: Der Verein „Salon Dürnstein“ setzt sich die Förderung von Kultur, Kunst und Architektur zum Ziel und stellt historische Räumlichkeiten in den Mittelpunkt seiner Bemühungen, den Fokus der Dürnsteiner und Loibner auf bekannte und unbekannte, vergessene und verborgene Altbauten zu lenken und sie neu zu bespielen.

„Altes neu sehen, Verborgenes entdecken, Zukünftiges neu entstehen lassen, schützen durch Nützen“, diese Vereins-Intentionen nennt die zukünftige Obfrau Doris Knoll, die auch die interessanten „GEHspräche“ in der Stadt geleitet hat (und weiter durchführen will). Die Architektin aus Loiben ist in der Zentrumsentwicklungsgruppe aktiv, die gemeinsam mit Altbürgermeister Alfred Fürtler Themen und Probleme der Altstadt aufgreift und Lösungen sucht.

Die Besichtigung der Quirinuskirche in Unterloiben am 13. März unter dem Motto „Salon der Erkenntnis“ ist der erste Programmpunkt des Salon-Vereins, in dem kulturinteressierte Mitglieder willkommen sind. Volkskundler (und Geschichtenerzähler) Norbert Hauer erzählt über die Historie des Gotteshauses und des Pfarrhofs, Organist Michael Koller begleitet die Besucher musikalisch. Eine Anmeldung zu dieser Entdeckungsreise ist erforderlich: 0650/ 7377121 (Doris Knoll).