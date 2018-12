„Es ist in unserem größten Interesse, dass der Traditionsbetrieb in der Gemeinde bleibt“, wird laut Stadtrat Johann Riesenhuber alles unternommen, um Barbara Schmidl bei der Suche nach einem neuen Standort ihrer Bäckerei zu unterstützen.

Deren Betriebsräumlichkeiten in der Innenstadt sind ausdehnungsmäßig an die Grenzen gestoßen, Schmidl braucht dringend mehr Platz, möchte gern ganz neu bauen und ist seit Längerem auf der Suche nach geeigneten Grundstücken im Gemeindegebiet Dürnstein.

Barbara Schmidl sucht einen neuen Standort für ihre Traditionsbäckerei. | Lechner

Aber: Die gibt es kaum, und wenn, dann stehen diese – meist sind es Weingärten – nicht zum Verkauf. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, ob eine Umwidmung überhaupt möglich ist. Bislang sah die Lage „sehr trüb“ aus, gesteht Barbara Schmidl – aber nun könnte sich eine Lösung abzeichnen. Jedenfalls sind derzeit intensive Grundverhandlungen im Laufen.

Und Barbara Schmidl redet auch mit dem Arbeitskreis zum Schutz der Wachau, der einer Verbauung von Grünflächen im Welterbegebiet von vornherein kritisch gegenübersteht. „Zumindest soll ein derartiges Gebäude sich an eine bestehende Baustruktur anschmiegen und nicht frei in der Landschaft stehen“ so Vorsitzender-Stellvertreter Christian Hirtzberger.