Er gehört in der Stadt zum täglichen Straßenbild wie die Sommer-Touristen: Der Bummelzug bringt meist Schiffs- und Buspassagiere von den Anlegestellen bzw. Parkplätzen in die Stadt. Dafür hat sich Eigentümer Gottfried Ettenauer die Route genehmigen lassen müssen: Fahren darf er mit seinen beiden, relativ schmalen Zügen, einer in Rot-Weiß, der andere in Weiß-Gold gehalten, auf der B 3, auf den Gemeindestraßen, auf dem Treppelweg und auch eine Runde über den Prangerplatz in der City.

Dass es da besonders an den Wochenenden, wenn viele Gäste und oft auch noch Autos die engen Gassen in der Stadt bevölkern, ziemlich eng werden kann, ist eine unausweichliche Tatsache. Denn zurückschieben beispielsweise kann der Bummelzug nicht. „Die Einheimischen und auch die meisten Touristen verhalten sich aber sehr rücksichtsvoll, bleiben stehen, weichen aus, mit denen gibt es ein gutes Miteinander“, sagt Ettenauer.

Von März bis Jahresende unterwegs

Was auch Bürgermeister Johann Riesenhuber bestätigt: „Derzeit gibt es keine größeren Beschwerden.“ Einzig die Paketzustelldienste sind Ettenauer ein Dorn im Auge. „Die bleiben überall stehen, schimpfen dann auch noch, wenn sie im Weg sind.“

Ettenauer ist von März bis Jahresende mit seinen Zügen in und rund um Dürnstein unterwegs, zwei weitere stehen in Weißenkirchen und in Krems im Einsatz. Die Züge, umgebaute Pkw mit Anhängern, bieten Platz für 40 bis 50 Personen. Gebucht werden die Züge fast immer lange im Voraus, pro Saison hat Ettenauer beispielsweise 300 Fixfahrten mit Schiffspassagieren. Mittlerweile hat er sich auch einen kleinen E-Bus, einen Elfsitzer für kleinere Gruppen, angeschafft.