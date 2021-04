Parkplätze, auch deren Vergabe und Bewirtschaftung werden jedes Jahr wieder diskutiert und evaluiert. Und waren auch Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Stadtrat Christian Thiery kündigte eine Anhebung der Parkgebühren an – 4 Euro müssen PKW-Lenker nun für die ersten beiden Stunden auf allen fünf öffentlichen Parkplätzen (P 1 beim Kuenringer Bad, P 2 bei der östlichen Stadteinfahrt, P 3 und P 4 bei der Westeinfahrt, P 6 rund um den Bahnhof) zahlen, ab der dritten Stunde bzw. für ein Tagesticket sind es 6 Euro (8 bis 19 Uhr).

Busse können am P 1 stehen bleiben, zahlen dafür 25 Euro (bis zu zwei Stunden) bzw. 50 Euro für den ganzen Tag bzw. 30 Euro für die Nacht). Und es gibt das Tages-Regions ticket à 70 Euro, das zum Parken auch auf ausgewiesenen Parkplätzen in Krems, Spitz und Melk berechtigt.

Teurer wird‘s für Gäste des Kuenringer Bades, die bislang mit ihrem Bad-Eintritt auch den P 1 nutzen durften – sie müssen ein Ticket lösen und bei der Badkasse entwerten lassen. Bei der Ausfahrt erhalten sie dann eine 50-prozentige Ermäßigung. Neu geregelt wurden die Parkgebühren auch für Pensionsbesitzer, Heurigen- und Restaurantbetreiber, Fischer, Fremdenführer ...

Bürgermeister Johann Riesenhuber kündigte die Errichtung eines zweiten Kassenautomaten am „anderen“ westlichen Ende des P 1 an. Und musste berichten, dass es Schwierigkeiten beim geplanten Bau der neuen WC-Anlage an dieser Stelle gebe – ein benötigter Grundstücksstreifen steht nicht zur Verfügung. Die Anlage wird nun kleiner ausfallen.