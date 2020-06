Gemeinsam geht vieles vielleicht doch: Dürnsteiner Gastronomen formieren sich, um am Samstag, 20. Juni, die Sonnenwende doch zu feiern, das gewohnte Feuerwerk abzubrennen und damit ihren Gästen eine Unterhaltungsmöglichkeit zu bieten. Denn die offiziellen Sonnwendfeiern sind ja heuer coronabedingt abgesagt, es werden auch keine Schiffe auf der Donau unterwegs sein.

Die Familie Thiery vom Schlosshotel wird bei Einbruch der Dunkelheit für die „Lichterschwemme“ sorgen. Sie setzt, wie seit 100 Jahren der Brauch, Hunderte kleine Kerzenlichter in Eierschalen auf Holzbrettchen in die Donau, die dann flussabwärts für ein sehenswertes schwimmendes Lichtermeer sorgen. Johannes Christian Thiery will auch Feuerwerke abbrennen lassen, allerdings nicht auf der Ruine Dürnstein – die Waldbrandverordnung, am 7. April wegen der Trockenheit von der Behörde erlassen und nun, trotz mehrwöchigen Regenwetters, noch immer in Kraft, erlaubt dies nicht –, sondern um etwa 22.15 Uhr wie in den letzten Jahren schon an der Donaulände in Dürnstein und Rossatz. Thiery hat die Gastronomen Peter Stockinger (Stockingerhof), Rene Schwarz („Zur Emma“), Jörg Grasl (Alter Klosterkeller), die Familien Pfeffel (Gartenhotel Pfeffel) und Schendl („Sänger Blondel“) sowie Fanny Thiery („Richard Löwenherz“) an seiner Seite.

„Wir werden uns noch das Okay von behördlicher Seite holen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch in Zeiten wie diesen für das Sonnwend-Brauchtum sorgen können“, sagt Thiery.

Derzeit gibt es auch in anderen Wachaugemeinden Gespräche, ob beispielsweise Tourismusvereine oder einzelne Betriebe kleinere Sonnwendfeiern organisieren. So könnte auch die traditionelle Fackel-Beleuchtung von Hotspots in den Weingärten – Ruine Hinterhaus oder Tausendeimerberg in Spitz, Achleiten in Weißenkirchen – durchgeführt werden.