Vogelnetz als Falle: Rehbock musste qualvoll sterben

Zuerst musste der Rehbock, den Wanderer am Sonntag in einem Dürnsteiner Weingarten – in unmittelbarer Nachbarschaft eines stark begangenen Wanderweges und der Domäne Wachau – fanden, qualvoll verendet sein. Denn das tote Tier hing noch mit seinem Geweih in einem Vogelschutznest des betreffenden Weingartens.

Doch auch danach dürfte niemand auf das Schicksal des Tieres aufmerksam geworden sein, denn als es entdeckt wurde, war der Torso sogar schon von Wildtieren angefressen worden. „Offenbar verhallten nicht nur die Todesschreie des Tieres ungehört“, sind die Tierfreunde entsetzt. „Müssen die Weinbauern nicht wenigstens von Fall zu Fall ihre Weingärten begehen? Dann wäre man vielleicht rechtzeitig auf den Vorfall aufmerksam geworden!“

In einem Schreiben an die Tierschutzorganisation „Robin Hood“ weisen die Wanderer auf den traurigen Vorfall hin und „hoffen dass so etwas Schreckliches vielleicht in Zukunft verhindert werden kann“.

