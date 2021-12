Wachau-Bilder für Reise durchs Jahr

Mit zwölf traumhafte Wachau-Motiven – vom Steinertor bis zum Stift Melk – wartet der neue Kunstkalender des Dürnsteiner Fotoprofis Gregor Semrad auf – als toller Begleiter durchs Jahr.

Einzigartige Fotografien Semrads zeigen die Wachau als prächtige Natur- und Kulturlandschaft in den vier Jahreszeiten. Immer mehr hat sich der Kalender in den vergangenen Jahren zu einem farbenfrohen Botschafter der Region, zu einem besonderen Geschenk für Freunde im In- und Ausland, entwickelt. Das neueste Werk ist im guten Buch- und Papierwarenhandel, etwa in der Buchhandlung Schmidl in Krems, oder direkt beim Viktoria Verlag erhältlich.

„Die Wachau“ , fotografiert von Gregor Semrad; Viktoria Verlag; Format 17 x 32 cm, 15 Euro; Bestellungen direkt beim Verlag unter 0676/4051075 oder viktoria.verlag@aon.at